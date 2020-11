La Banque centrale américaine se pose en bouée de sauvetage

La Banque centrale américaine (Fed) a voulu conforter jeudi son rôle de bouée de sauvetage pour l’économie des États-Unis face à une pandémie qui fait selon elle peser des risques « considérables » sur l’économie à moyen terme, sans faire toutefois d’annonce concrète.

Le comité monétaire de l’institution a, sans surprise, laissé inchangés ses taux directeurs, dans une fourchette comprise entre 0 et 0,25 %, à l’issue d’une réunion de deux jours démarrée au lendemain de l’élection présidentielle américaine. Ces taux directeurs vont rester à ce niveau bas jusqu’à ce que le marché du travail se redresse, a assuré l’institution.

« La voie [de rétablissement] de l’économie va dépendre de façon importante de l’évolution du virus. La crise sanitaire en cours va continuer de peser sur l’activité économique, l’emploi et l’inflation à court terme et va poser des risques considérables aux perspectives de croissance sur le moyen terme », a averti jeudi l’institution. Elle a par conséquent promis de mettre en œuvre tout son arsenal de mesures pour soutenir l’économie, mais n’a, comme cela était attendu, annoncé aucune nouvelle action précise.

Pas en grande forme

Au total, 21,5 millions de personnes touchaient mi-octobre une aide (chômage ou aide pour perte de revenus), selon les dernières données disponibles, soit 15 fois plus que l’an passé à la même période. Le taux de chômage d’octobre, attendu vendredi, ne devrait que peu baisser par rapport aux 7,9 % de septembre. Le plan de relance historique de 2200 milliards de dollars voté fin mars, rallongé de 500 milliards en avril, a largement permis de limiter les dégâts au printemps et en été. Mais des milliers de PME sont désormais aux prises avec des difficultés de trésorerie et certains secteurs, comme le tourisme, le transport aérien ou la restauration, sont aux abois. Un nouveau plan de relance, sous la forme d’aides aux ménages et aux PME, a été repoussé. Le président républicain du Sénat a toutefois assuré que ce sujet devait être une « priorité » après l’élection.

À Wall Street, conservant la même dynamique que depuis le début de la semaine, la Bourse de New York s’est nettement appréciée jeudi, accueillant avec enthousiasme la possibilité d’une présidence du démocrate Joe Biden aux États-Unis et d’un Sénat dominé par les républicains. Son indice vedette, le Dow Jones, est monté de 2 %, à 28 390,18 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a pris 2,6 %, à 11 890,93 points, et l’indice élargi S& P 500 a gagné 2 %, à 3510,45 points. La perspective d’une scission du Congrès faisait en tout cas le bonheur des investisseurs, qui voyaient s’éloigner le risque de changements jugés radicaux par un gouvernement entièrement démocrate.

Outre-Atlantique, une économie en profonde récession, un rebond moins fort que prévu et des dettes qui s’envolent : l’épidémie de coronavirus s’avère désastreuse pour la zone euro, selon un bilan établi jeudi par la Commission européenne, qui n’entrevoit pas de retour rapide à la normale. Dans ses dernières prévisions économiques, l’exécutif européen anticipe une chute de 7,8 % du PIB de la zone en 2020.

Cette récession est un peu moins grave que les -8,7 % anticipés cet été, mais le rebond espéré l’an prochain (+4,2 %) devrait aussi être beaucoup moins fort que le chiffre de 6,1 % initialement prévu. En cause : la « seconde vague de la pandémie » de coronavirus, qui « anéantit nos espoirs d’un rebond rapide », a expliqué Valdis Dombrovskis, le vice-président de la Commission.

La Commission européenne anticipe que l’économie « reviendra à peine au niveau prépandémique en 2022 », mais que le « degré élevé d’incertitude » qui pèse encore sur l’économie fait courir « des risques de détérioration » de ses perspectives et elle penche plutôt pour un retour à la normale en 2023.