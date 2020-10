Des restaurateurs plongés dans l’incertitude

Si la pause de 28 jours décrétée par Québec arrive à échéance dans moins d’une semaine, rien n’indique que les restaurateurs en zone rouge pourront rouvrir leur salle à manger. Persuadés que cette fermeture forcée risque de s’étendre, plusieurs reprochent au gouvernement de les tenir dans l’ombre et de prendre ses décisions à la dernière minute.

« Sept jours, c’est le strict minimum », estime Olivier Thibault-Allard, copropriétaire du restaurant Kraken Cru, qui a pignon sur rue à Québec depuis 2013. Car la réouverture d’une salle à manger comporte son lot de préparation en amont, comme l’embauche de serveurs et la gestion de nouvelles commandes de nourriture. « Nous, on est un tout petit restaurant. On peut repartir la machine beaucoup plus rapidement que d’autres, plus gros », relève-t-il.

En point de presse jeudi, le premier ministre François Legault n’a pas voulu dire quelles restrictions seront maintenues au-delà de la période des 28 jours, préférant se donner encore du temps pour trancher. Il compte faire connaître sa décision au début de la semaine prochaine. Mais les chances sont minces pour une réouverture des salles à manger des restaurants, a-t-il laissé entendre.

Olivier Thibault-Allard ne se fait pas d’illusion. Avec le millier de cas de COVID-19 recensés chaque jour au Québec depuis plusieurs semaines, il doute fort que les salles à manger puissent rouvrir le 28 octobre.

Samuel Laflamme, copropriétaire des deux restaurants Brava Grill sur la Rive-Sud de Montréal, est du même avis. Le jeune entrepreneur de 22 ans a ouvert la seconde succursale il y a une semaine à peine, « en pleine zone rouge », lance-t-il dans un éclat de rire. C’est en vendant des mets à emporter qu’il arrive à tirer son épingle du jeu et éviter de fermer boutique.

Une situation que n’ont pu éviter d’autres établissements, qui ont été emportés par la deuxième vague. C’est le cas notamment du mythique restaurant de tacos dans le quartier Saint-Henri à Montréal, le Grumman 78, qui a mis la clef sous la porte la semaine dernière.

« On veut de la prévisibilité »

Samuel Laflamme du Brava Grill juge le gouvernement déconnecté de la réalité des restaurateurs et l’impact de ses décisions. Lorsque Québec a annoncé le 1er octobre la pause de 28 jours, par exemple, le jeune entrepreneur venait de passer une commande de 3000 dollars auprès de ses fournisseurs. « Avoir su ça au moins une semaine avant, on se serait adapté », déplore-t-il, convaincu que le gouvernement, au fait de la propagation du virus, pouvait agir bien avant.

« On veut de la prévisibilité, de la transparence de la part du gouvernement », renchérit de son côté François Meunier, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales de l’Association Restauration Québec (ARQ). Son regroupement, ainsi que plusieurs autres joueurs de l’industrie comme Sportscene, St-Hubert et Olymel, ont interpellé M. Legault dans une lettre ouverte jeudi, pour lui demander d’avoir « l’heure juste sur une fermeture temporaire qui prend des allures de confinement ».

Ils plaident pour la réouverture des salles à manger en zone rouge, des endroits « sécuritaires » selon eux, étroitement surveillés par la police, par la Santé publique ainsi que par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Les signataires se disent préoccupés par le sort des milliers de travailleurs affectés directement ou indirectement par les fermetures. En plus de perdre leur emploi, nombre d’entre eux vivent une détresse psychologique en raison de l’incertitude. « De garder les salles de restaurants fermées, c’est une situation intenable. On en a encore pour des mois, on en est tous conscients », fait-il valoir.

« Si on nous dit finalement qu’on doit rester fermé, il va falloir qu’on nous l’explique », poursuit M. Meunier, alors que les salles à manger n’ont causé aucune éclosion à sa connaissance. Bon nombre de restaurateurs ont également investi des sommes, parfois importantes, dans la réorganisation de leur local pour respecter les règles sanitaires, en plus d’équiper leur personnel de masque et de protection oculaire.

« On peut aller au Costco ou au Rona en touchant à tout. On peut très certainement accueillir dans nos restaurants des couples ou des familles à deux mètres de distance tout à fait adéquatement », illustre-t-il.