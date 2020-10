Cogeco avale DERYtelecom

Alors que Cogeco vient de repousser l’offre hostile bonifiée d’Altice USA et de Rogers, sa principale filiale propose 405 millions afin de mettre la main sur DERYtelecom, qui se présente comme le troisième câblodistributeur en importance au Québec.

La transaction, annoncée mercredi, est la troisième acquisition réalisée depuis le début de l’année par l’entreprise québécoise, mais elle est la plus importante. Fondé en 1954, DERYtelecom est un fournisseur de services Internet, de télévision et de téléphonie établi à Saguenay. L’entreprise de plus de 450 employés est présente dans plus de 200 municipalités québécoises et dans les régions de l’Estrie, de Lanaudière, de la Montérégie et des Laurentides.

Une transaction stratégique

Elle compte quelque 100 000 clients, qui viendront s’ajouter aux 937 272 abonnés desservis par Cogeco Communications au Québec et en Ontario. Pour l’exercice financier qui s’est terminé le 31 août, DERYtelecom, qui avait été racheté par quatre de ses directeurs en 2016, a généré des revenus d’environ 105 millions, ainsi qu’un bénéfice d’exploitation ajusté de 44 millions.

« L’acquisition de DERYtelecom est une transaction hautement stratégique qui permettra à Cogeco d’accroître sa présence dans des régions adjacentes à sa zone de couverture au Québec », a souligné son président et chef de la direction, Philippe Jetté, dans un communiqué.

Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, a estimé que cette nouvelle prise de Cogeco constituait une « nouvelle positive ». À l’Assemblée nationale, celui-ci a précisé que le gouvernement Legault n’avait pas été sollicité par l’entreprise afin de participer au montage financier de la transaction. Il s’est montré ouvert à la possibilité que Québec puisse participer à un « plan de développement » si Cogeco avait besoin d’aide. « Il n’y a rien de mieux pour se protéger que de grossir, a dit M. Fitzgibbon. Je me dis que Cogeco prend du muscle, alors ça va permettre d’avoir une meilleure protection contre des prédateurs. »

Cogeco Communications s’attend également à pouvoir élargir sa présence en milieu rural en procédant à l’expansion de son réseau, puisque DERYtelecom était admissible à des sommes émanant des différents programmes de soutien gouvernementaux.