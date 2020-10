Téo Taxi reprend du service

Un an et demi après le rachat des actifs de sa société mère par l’homme d’affaires Pierre Karl Péladeau, Téo Taxi revoit le jour avec le déploiement de 50 voitures à Montréal et cinq à Gatineau.

La flotte de taxis électriques lancée par Alexandre Taillefer il y a quelques années s’est immobilisée en janvier 2019, victime d’un modèle qui n’arrivait pas à faire ses frais et en l’absence d’une nouvelle injection de capital par ses actionnaires. Du coup, environ 450 chauffeurs se sont retrouvés sans emploi.

« Je tiens à saluer la vision de son créateur, Alexandre Taillefer. Nous construisons sur ses fondations. Nous sommes aujourd’hui confiants que le nouveau Téo Taxi est là pour rester, d’autant plus que le contexte technologique, d’affaires et réglementaire a évolué », a indiqué M. Péladeau dans un communiqué jeudi matin.

Le parc de voitures de Taxelco, société mère de Téo qui regroupe aussi Taxi Diamond et Taxi Hochelaga, sera graduellement électrifié d’ici 2030, a précisé M. Péladeau. Téo comptera environ 120 nouvelles voitures par année.

Les premiers modèles à prendre la route, des Kia Soul, peuvent parcourir 200 kilomètres de plus que ceux de l’ancienne Téo. Par ailleurs, les chauffeurs seront des travailleurs autonomes, ce qui constitue une différence par rapport à l’ancien modèle où il s’agissait de salariés. En plus de passer par l’application, les usagers pourront aussi héler une voiture sur la rue.