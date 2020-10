WestJet suspend ses activités dans quatre villes du Canada atlantique

À voir en vidéo

WestJet annonce suspendre indéfiniment ses activités à Moncton et Fredericton au Nouveau-Brunswick, Sydney en Nouvelle-Écosse et Charlottetown à l'Île-du-Prince-Édouard.Le transporteur réduira également ses services à Halifax et à Saint-Jean, Terre-Neuve-et-Labrador.La compagnie suspend aussi ses activités entre Toronto et Québec.WestJet note que ces suspensions élimineront plus de 100 vols hebdomadaires à compter du 2 novembre.La compagnie aérienne dit avoir travaillé afin de maintenir les services aériens essentiels depuis le début de la pandémie, mais que la demande pour le transport en avion est grandement limitée par des politiques restrictives.Le transporteur annonce également la mise à pied de 100 employés.Ces mises à pied n'incluent pas le personnel des aéroports déjà touché par une restructuration précédente dans l'Atlantique.