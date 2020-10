Air Canada paiera presque quatre fois moins pour Transat

Air Canada souhaite toujours prendre Transat A.T. sous son aile en dépit de la pandémie de COVID-19, qui continue de secouer le secteur de l’aviation commerciale, mais le plus important transporteur aérien payera presque quatre fois moins que ce qui était initialement prévu.

Les deux compagnies ont annoncé samedi une révision de la transaction prévoyant qu’Air Canada versera 5 $ — bien loin des 18 $ — pour chaque action de la société mère d’Air Transat dans le cadre d’une prise de contrôle dorénavant estimée à 190 millions $, par rapport à 720 millions $ auparavant.

« Il s’agit de la pire crise qu’affronte Transat depuis sa fondation il y a 33 ans, et avec une deuxième vague (d’infections), il est impossible de prédire le moment d’une éventuelle reprise », a souligné dans un communiqué son président et chef de la direction, Jean-Marc Eustache, en soulignant qu’un regroupement permettrait à la compagnie de « résister aux turbulences actuelles du secteur ».

Les actionnaires de Transat A.T. pourront recevoir un montant en espèces ou des titres d’Air Canada. Au moins les deux tiers de ces derniers devront voter en faveur de la nouvelle mouture de l’entente dans le cadre d’une assemblée qui devrait se tenir au début du mois de décembre.

Air Canada a fait valoir que la crise sanitaire avait eu un impact « sans précédent » sur le secteur puisque. Le contexte est ainsi bien différent par rapport à août 2019, lorsque les actionnaires du voyagiste québécois avaient voté en faveur de l’arrangement.

« Ce regroupement assurera la stabilité des (activités) de Transat et de ses parties prenantes et viendra renforcer Air Canada et, à n’en pas douter, l’industrie canadienne de l’aviation lorsque nous entrerons dans un monde post-COVID-19 », a souligné le président et chef de la direction de la société aérienne, Calin Rovinescu.

La nouvelle mouture de la transaction, qui devra obtenir l’aval des porteurs de titres de Transat A.T. repousse au 15 février, par rapport au 27 décembre, la date butoir de la vente. Le Bureau de la concurrence et la Commission européenne, qui ont exprimé des préoccupations à l’égard du regroupement proposé, n’ont toujours pas indiqué s’ils donnaient ou non leur feu vert.

Malgré un prix fortement révisé à la baisse, Transat A.T. a fait valoir que l’offre de 5 $ par titre représentait une prime de 31,6 % sur le prix moyen pondéré en fonction du volume de 20 jours de ses actions en date du 8 octobre. À la Bourse de Toronto, vendredi, l’action de la compagnie avait clôturé à 3,83 $.

Elle permettra également à Transat A.T. d’obtenir une facilité de crédit de 250 millions $. La convention d’arrangement originale faisait en sorte que le voyagiste avait besoin de l’approbation d’Air Canada pour obtenir du financement.