Des coopératives nouvelle génération en émergence

Depuis plus d’un siècle, les coopératives et mutuelles occupent une importante place dans l’économie du Québec. Si certaines, comme les Caisses Desjardins, sont devenues des entreprises de grande envergure, ce sont près de 3300 coopératives et mutuelles de toutes les tailles qui sont actives dans la province. La Semaine de la coopération, qui se déroule cette année du 10 au 17 octobre, cherche à les faire connaître et rayonner.

« En cette période d’incertitude où l’économie et la qualité de vie sont fragilisées, la coopération et la mutualité prennent tout leur sens, écrit le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) sur son site. L’économie coopérative permet à nos collectivités de se développer, d’assurer le maintien de nos emplois et de nos entreprises et d’offrir des services essentiels à nos régions. »

Les coopératives et mutuelles regroupent 8,8 millions de producteurs, de consommateurs et de travailleurs dans de nombreux secteurs d’activité, allant des services financiers au soins de santé en passant par les assurances, l’industrie agroalimentaire et l’alimentation, l’habitation, l’industrie forestière, les services funéraires ou encore le milieu scolaire. Celles-ci génèrent des retombées tout en contribuant, par leur nature même, au développement économique et social, continue le CQCM.

Webinaires, 5 à 7 virtuels et discussions autour du modèle coopératif figurent au programme d’activités de la Semaine de la coopération.