Le taux de chômage était de 7,4 % en septembre au Québec, en baisse de 1,3 point, a annoncé vendredi Statistique Canada. C’est le plus bas taux observé depuis le début de la pandémie.

À l’échelle du Canada, il a reculé à 9 %, après le sommet de 13,7 % atteint au mois de mai, avec la création de 378 000 emplois — une performance supérieure aux attentes.

L’emploi a augmenté dans toutes les provinces en septembre, sauf au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard, et les hausses les plus marquées ont été enregistrées en Ontario et au Québec. Parmi les quatre provinces les plus peuplées du pays, c’est d’ailleurs au Québec que l’emploi était le plus près des niveaux de février.

