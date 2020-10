Vers la mise en place de régimes de retraite à prestations cibles

Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, va de l’avant avec le dépôt du projet de loi 68 permettant la mise en place de régimes de retraite à prestations cibles. Un nouveau régime qui ne fait pas l’unanimité parmi les grands syndicats.

Un projet de loi aussitôt décrié par la FTQ. « Il aura comme conséquence d’appauvrir les futurs retraités en précarisant leur situation financière à la retraite », a déclaré le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc, dans un communiqué. Les régimes à prestations déterminées restent la meilleure option à la retraite, ajoute la FTQ. « Le projet de loi no 68 sous-entend que les travailleurs doivent en fin de compte se débrouiller seuls avec leur rente, qui pourrait être réduite au moment de la retraite ; les retraités ont besoin d’un revenu prévisible. Québec doit revenir à la raison et prendre en compte l’intérêt des futurs retraités plutôt que les intérêts du patronat. »

Le projet a reçu un accueil plus favorable de la CSN, qui y voit une possibilité supplémentaire d’épargner en vue de la retraite. « En permettant de partager non seulement les risques économiques, mais aussi les risques liés à la longévité, les RRPC sont des outils plus performants que les régimes d’accumulation de capital tels que les REER collectifs et les régimes à cotisations déterminées. » La vice-présidente de la CSN, Caroline Senneville, s’empresse d’ajouter que les régimes à prestations déterminées demeurent tout de même la meilleure des options. « Le dépôt de ce projet de loi ne signifie aucunement que nous ne continuerons pas à nous battre pour préserver nos régimes de retraite à prestations déterminées. »

Un RRPC garantit aux participants le versement d’une rente jusqu’au décès, comme c’est le cas pour un régime à prestations déterminées, mais son niveau peut varier en fonction de l’évolution de la situation financière du régime. La cotisation versée par l’employeur est fixe, et les risques associés à la longévité et au rendement de l’épargne sont supportés par les travailleurs et les retraités, comme dans le cas d’un régime à cotisation déterminée.