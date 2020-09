Le PIB a progressé de 3 % en juillet, selon Statistique Canada

Le produit intérieur brut réel a progressé de 3 % en juillet, après avoir augmenté de 6,5 % en juin, a annoncé mercredi Statistique Canada.

Cette troisième hausse mensuelle consécutive a continué de contrebalancer les baisses les plus fortes de l’activité économique canadienne qui sont survenues en mars et en avril, a précisé l’agence fédérale dans un communiqué.

L’activité économique globale reste toutefois à environ 6 % en deçà du niveau observé en février avant la pandémie.

L’ensemble des 20 secteurs d’activité ont enregistré des hausses en juillet. Certains font par contre mieux que d’autres : l’agriculture, les services publics, la finance et les assurances ainsi que les services immobiliers et les services de location et de location à bail ont dépassé leurs niveaux observés en février avant la pandémie et ont imité le commerce de détail qui l’a fait en juin.

Le secteur de la fabrication a augmenté de 5,9 % en juillet, le secteur public de 2,5 %, le secteur des services d’hébergement et de restauration de 20,1 %, le commerce de gros de 4,6 %, le secteur du transport et de l’entreposage de 5,7 % et la construction de 0,6 %.