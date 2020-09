CRCD fait le plein d’actions

Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) a reçu plus de demandes que son plafond d’émission d’actions permis.

La sélection aléatoire réalisée mardi a permis de désigner 47 631 contribuables.

La période de présouscription de CRCD s’est tenue du 31 août au 21 septembre dernier. Au terme de l’exercice, 54 412 personnes avaient rempli une demande pour souscrire aux actions totalisant 159,8 millions, soit une moyenne de 2936 $ par investisseur.

L’institution rappelle que le plafond autorisé par le gouvernement du Québec ayant été fixé à 140 millions, « ce sont donc 47 631 contribuables québécois qui pourront profiter du crédit d’impôt provincial de 35 %. […] Comme par les années passées, le montant maximum d’actions pouvant être souscrit est de 3000 $ par investisseur ».

Une sélection aléatoire a donc eu lieu afin de déterminer les investisseurs qui pourront se procurer des actions. Ils auront jusqu’au 2 novembre 2020 pour conclure leur souscription.

En août dernier, CRCD précisait que le cours de son action s’est établi à 15,07 $ à la fin du premier semestre 2020, en baisse de 87 ¢ par rapport à la fin de 2019. CRCD, dont l’actif est de 2 milliards, indiquait alors que le recul traduit une perte nette de 115,6 millions au cours de la période. Le rendement non annualisé s’est chiffré à -5,2 %.

La pandémie

L’impact de la pandémie a été notable. « Le rendement du portefeuille d’investissements à impact économique québécois découle principalement de la baisse de rentabilité de plusieurs entreprises qui ont été grandement affectées par les perturbations économiques », avait souligné CRCD.

Sur sept ans, la période minimale de détention de l’action, le rendement composé est de 4 %.

Au terme de l’exercice 2019, CRCD avait réalisé un rendement de 3,8 % et le prix de son action au 31 décembre passait à 15,94 $, en hausse de 60 ¢.

Capital régional et coopératif Desjardins revendique un actif net légèrement au-dessus des 2 milliards réparti entre 105 000 actionnaires. L’institution spécialisée en capital de risque est partenaire de plus de 530 entreprises, coopératives et fonds, contribuant ainsi au maintien et à la création de plus de 80 000 emplois au 31 décembre 2019.