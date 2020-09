En cas de vente à Rogers, le siège social de Cogeco serait maintenu à Montréal

Si jamais la famille Audet acceptait de vendre Cogeco, le siège social serait maintenu à Montréal, a affirmé Rogers vendredi en disant avoir fait la même chose lors de l’acquisition du fournisseur sans fil Fido au milieu des années 2000.

Deux jours après les propos inquiets du premier ministre François Legault, qui a dit craindre le déménagement du centre décisionnel de Cogeco vers l’Ontario, la société torontoise a indiqué qu’elle souhaite même « accroître sa présence au Québec ».

« À l’issue d’une transaction avec Cogeco, Rogers veillerait à ce que le siège social et l’équipe de direction de Cogeco demeurent dans la province, notamment pour ce qui est des actifs de médias de la société au Québec », a indiqué Rogers dans un long communiqué. « Cette approche est semblable à celle adoptée à la suite de l’acquisition de Fido il y a 16 ans ; marque dont le siège social situé au centre-ville de Montréal, à la Place Bonaventure, a été récemment rénové, moyennant un investissement de 42 millions de dollars dans des bureaux modernes. »

La société Altice USA a pris tout le monde de court mercredi en dévoilant une offre non sollicitée de 10,3 milliards pour Cogeco et sa filiale de câblodistribution, Cogeco Communications. Elle souhaiterait garder les actifs américains — Atlantic Broadband, huitième câblodistributeur aux États-Unis — et revendre les actifs canadiens à Rogers pour 4,9 milliards. Rogers possède déjà 41 % des actions à droit de vote subalternes de Cogeco.

Or la famille Audet, qui contrôle Cogeco et sa filiale grâce à des actions à droits de vote multiples, a rapidement affirmé qu’elle ne souhaite pas vendre ses actions. Altice a dit qu’elle verserait 800 millions à la famille si la transaction était acceptée.

Les actifs médias de Cogeco comprennent 23 stations de radio comme le 98,5 FM à Montréal, les stations Rythme et le FM 93 à Québec. Ces stations ont déjà appartenu au groupe ontarien Corus et à RNC Media.