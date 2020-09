Activité économique et emplois en hausse, mais au ralenti

L’activité économique aux États-Unis s’est améliorée au cours de l’été, de même que l’emploi, mais à un rythme ralenti et les niveaux restent très inférieurs à ceux d’avant la pandémie, selon une enquête de la banque centrale publiée mercredi.

« L’activité économique a augmenté dans la plupart des [régions], mais les gains sont généralement modestes et l’activité reste bien inférieure à ses niveaux d’avant la pandémie », relève la Réserve fédérale américaine dans son Livre beige, une enquête réalisée périodiquement auprès des entreprises. Elle avertit aussi que beaucoup de licenciements temporaires deviennent permanents, la demande restant faible. Les entreprises de plusieurs régions ont ainsi fait état d’un « ralentissement de la croissance de l’emploi et [d’]une volatilité en hausse des embauches, particulièrement dans les services ».

Malgré cette situation, les entreprises interrogées par la Fed ont pourtant « toujours du mal à trouver la main-d’œuvre nécessaire ». En cause, la difficulté de trouver une place en crèche, « ainsi que l’incertitude qui entoure l’année scolaire qui débute [beaucoup d’écoles offrant des cours uniquement en virtuel, NDLR] et sur les allocations-chômage ».

En effet, une aide supplémentaire aux chômeurs, de 600 $ par semaine, avait été adoptée par le gouvernement Trump et le Congrès fin mars, mais elle a pris fin le 31 juillet. La Maison-Blanche et les élus démocrates du Sénat et de la Chambre des représentants tentent depuis plus d’un mois de se mettre d’accord pour la prolonger, dans le cadre d’un nouveau plan d’aide économique, en vain pour le moment. Donald Trump a signé un décret permettant aux États qui le souhaitent de maintenir une aide supplémentaire, mais d’un montant inférieur.

Wall Street en hausse

Ce rapport a été bien accueilli par Wall Street, la Bourse de New York terminant nettement dans le vert mercredi, confirmant son excellent démarrage du mois de septembre et profitant de la bonne santé de plusieurs géants technologiques. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a atteint un record en prenant 1 % à 12 056,44 points, dépassant pour la première fois le seuil des 12 000 points.

L’indice élargi S & P 500 a également atteint un plus haut historique en gagnant 1,5 % à 3580,84 points. Pour sa part, l’indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones, a grimpé de 1,6 % à 29 100,50 points, se rapprochant à un peu plus de 400 points de son record de février.