Altice veut racheter Cogeco pour 10,3 milliards de dollars

Le groupe Cogeco est dans la mire de l’entreprise Altice USA, qui a proposé mercredi 10,3 milliards en argent comptant pour acquérir la compagnie. Son but serait de conserver les actifs situés aux États-Unis — Atlantic Broadband — et de revendre la portion canadienne à Rogers pour 4,9 milliards.

L’action de Cogeco a immédiatement bondi en Bourse et gagnait près de 25 % à 98,30 $ en matinée. La compagnie n’a pas encore émis de communiqué pour réagir à l’annonce.

À l’heure actuelle, Rogers détient 41 % des actions avec droit de vote de Cogeco mais la famille Audet, grâce à l’effet des votes multiples, contrôle 72 % des droits de vote. Selon Rogers, l’offre d’Altice prévoit une enveloppe de 800 millions pour le président exécutif de Cogeco, Louis Audet, et sa famille.

« Sous la gestion de M. Audet, de la famille Audet et des 4 500 membres de l’équipe Cogeco, Cogeco a bâti une entreprise emblématique au Canada et aux États-Unis », a affirmé le président de Rogers, Joe Natale. « Cette offre importante reflète les réalisations incroyables de la famille Audet et des employés de Cogeco. Rogers est heureuse à l’idée d’étendre sa gamme de technologies et de produits de pointe à 1,8 million de foyers et d’entreprises additionnels. »

Altice USA, qui a multiplié les acquisitions depuis quelques années, compte 4,9 millions de clients dans 21 États. L’acquisition d’Atlantic Broadband lui donnerait plus de poids dans 11 États.