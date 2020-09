Le vaccin, un marché de 40 milliards $US

Le marché mondial du vaccin contre la COVID-19 pourrait valoir environ 40 milliards de dollars américains en 2021, estime la firme de recherche Morningstar dans un rapport selon lequel il est difficile de déterminer l’ampleur des profits des grandes pharmaceutiques compte tenu de la nature encore incertaine du moment de la vaccination et de la durée de sa campagne.

Quel que soit l’état d’avancement des principaux projets de vaccin, parmi lesquels figurent Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Novavax et Merck, une chose est claire, mentionne au passage Morningstar : une campagne de vaccination à grande échelle « facilitera » la reprise de l’économie américaine, dont les travailleurs et les entreprises sont lourdement hypothéqués par les effets de la pandémie.

« Nous croyons, sur la base des projets en cours (et une capacité manufacturière des chefs de file tournant autour d’un milliard de doses), que nous verrons une vaste campagne de vaccination dans la première moitié de 2021, ce qui faciliterait la reprise économique », a écrit la firme dans un rapport qui constitue la mise à jour d’une analyse effectuée en mai dernier.

« De manière générale, nous prévoyons plusieurs approbations de vaccins d’ici le début de 2021, menant vers une vaccination à grande échelle dans les marchés développés d’ici le milieu de l’année », a poursuivi Morningstar. Au cours du troisième trimestre seulement, cinq projets de vaccins auront débuté des essais de phase 3, chacun ayant un bassin de 30 000 patients, trois autres étant prévus au quatrième trimestre.

Sur les ventes potentielles de 40 milliards, 11 milliards proviendraient du gouvernement américain et de son opération Warp Speed, qui vise à financer de grandes entreprises pharmaceutiques pour développer un vaccin plus rapidement que ce ne serait le cas en temps normal. À lui seul, par ailleurs, le projet de vaccin de Pfizer-BioNTech pourrait représenter des ventes de 17 milliards, signale le rapport de Morningstar, qui précise que Pfizer a prévu un investissement bien inférieur à cela en recherche et en préparation : un milliard.

L’analyse de la firme de recherche fait écho à la réflexion portant sur l’ampleur de la reprise post-pandémie. À cette question, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, avançait déjà en mai dernier qu’il faudrait d’abord la confiance de la population, ce qui implique au préalable la découverte d’un vaccin efficace.

L’économie américaine, première au monde devant la Chine, le Japon et l’Allemagne, pourrait se diriger vers un repli de 4,9 % en 2020 suivi d’un timide rebond de 2 % en 2021, selon le scénario de base du Conference Board aux États-Unis. Le taux de chômage actuel s’élève à 10,2 %. Au Mouvement Desjardins, on prévoit une baisse de 4,6 % cette année et un gain de 3,6 % en 2021, ce qui tient compte d’une campagne de vaccination.

« On nage un peu dans l’inconnu », a dit en entrevue l’économiste en chef du Mouvement Desjardins, François Dupuis. « On fait confiance un peu à ce qu’on entend. On pense qu’avec tous les moyens déployés, on devrait arriver avec quelque chose d’ici le printemps 2021, ou d’ici l’été. Mais il y a beaucoup de “si”. Il faut que le vaccin soit efficace, mais ensuite il faut vacciner les gens, ce qui n’est pas une mince tâche considérant le nombre de personnes. »

La reprise sera « un peu cahoteuse » d’ici à ce que le vaccin voie le jour. Les dernières semaines ont donné lieu à une reprise, certes, mais c’est simplement le « rebond », a dit M. Dupuis. « On entre dans une période où ça sera moins rapide. […] Déjà que l’économie c’est incertain et complexe, mais en plus on parle d’avancées médicales qui viendraient permettre d’avoir un rebond encore plus marqué, on ajoute une probabilité encore plus faible. »