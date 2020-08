Le bénéfice d’Hydro-Québec a chuté de 430 millions en première moitié de 2020

La soudaine baisse de demande en électricité a soustrait 433 millions au bénéfice net du premier semestre par rapport à l’an dernier, Hydro-Québec étant toujours à pied d’œuvre pour mesurer l’impact à plus long terme des effets de la pandémie sur la consommation.

La société d’État a dévoilé vendredi un bénéfice net de 1,6 milliard pour la période de janvier à juin, un important recul comparativement à l’excédent de 2,04 milliards enregistré dans la première moitié de 2019. Pour le deuxième trimestre seulement, le bénéfice s’est chiffré à 80 millions, une chute de 70 % par rapport à l’an dernier.

Dans les documents financiers, Hydro-Québec précise que les mesures sanitaires imposées par le gouvernement du Québec ont entraîné au deuxième trimestre une baisse de demande de 12 % sur la période dans le secteur des grands clients industriels, mais d’une hausse de 5 % chez les clients résidentiels.

Au chapitre des marchés hors Québec, les ventes ont diminué de 7 % vers l’Ontario, de 4 % vers la Nouvelle-Angleterre et de 7 % vers l’État de New York. Toujours pour le deuxième trimestre, à l’effet de la pandémie s’est ajoutée une fin d’hiver plus clémente que l’an dernier.