Le PIB canadien s’est contracté de 38,7% au deuxième trimestre, un record

L'économie a affiché la plus forte baisse jamais enregistrée au deuxième trimestre, la pandémie de COVID-19 ayant forcé la fermeture d'entreprises non essentielles et ralenti l'économie, rapporte Statistique Canada, vendredi.

L'agence annonce que le produit intérieur brut (PIB) réel s'est contracté à un taux annualisé de 38,7 % pour la période de trois mois.

Les économistes s'attendaient à une contraction à un taux annualisé de 39,6 % pour le trimestre, selon la société de données sur les marchés financiers Refinitiv.

Presque toutes les composantes de l'économie servant à calculer le PIB, parmi lesquelles les dépenses des ménages, les investissements des entreprises, le commerce et le tourisme, ont été à leur point le plus bas en avril, mai et juin - en grande partie en raison du confinement d'avril.

La production économique a rebondi de 4,8 % en mai, et l'agence affirme que qu'une augmentation de 6,5 % a été enregistrée en juin.

L'estimation préliminaire de l'agence pour juillet indique une hausse de 3 % du PIB réel.

Plus de détails suivront.