Bois d’oeuvre: l’OMC donne raison au Canada

Le Département du commerce américain n’a pas utilisé les comparatifs appropriés pour justifier l’imposition de tarifs douaniers sur le bois d’œuvre canadien, a estimé lundi l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dans le cadre d’une décision largement favorable aux arguments canadiens qui a immédiatement réjoui l’industrie forestière et la classe politique.

Le rapport de plus de 230 pages, qui découle d’une plainte déposée par l’industrie américaine à la fin de 2016, est le plus récent chapitre d’une longue bataille que le Canada et les États-Unis se livrent depuis des décennies et qui n’en n’est pas à sa première apparition devant l’OMC.

Entre autres, l’OMC a noté que les États-Unis ont fait fausse route « en rejetant indûment les prix d’enchères du bois debout au Québec proposés comme point de repère valable relatif au bois debout pour déterminer l’adéquation de la rémunération pour le bois », préférant plutôt utiliser le système d’enchères de la Nouvelle-Écosse.

Selon le gouvernement Legault, qui évoque un « gain majeur », la décision de l’OMC « appuie les prétentions du Québec stipulant que son régime forestier respecte les règles du commerce international et que, par conséquent, le bois d’œuvre québécois exporté aux États-Unis ne devrait pas être assujetti aux droits compensateurs imposés par le gouvernement américain », a-t-il indiqué dans un communiqué.

L’annonce des tarifs douaniers en 2017 avait incité le gouvernement du Québec à créer un programme d’aide financière pour les compagnies forestières. Un an plus tard, le programme demeurait inutilisé, les compagnies ayant pu éviter d’y avoir recours en raison de la hausse des prix du bois sur le marché américain.

« Bien qu’il ait lui-même demandé l’instauration d’un système d’enchères au Québec, le Département du Commerce des États-Unis refuse de reconnaître le système québécois comme étant apte à déterminer le prix de marché et la juste valeur marchande des droits de coupe. Aujourd’hui, le rapport de l’OMC conclut qu’il avait tort », a réagi le p.-d.g. du Conseil de l’industrie forestière du Québec, Jean-François Samray, selon lequel il est « temps pour l’administration américaine de reconnaître la validité de notre régime ».