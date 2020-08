Québecor améliore son bénéfice en dépit des difficultés

Le conglomérat de télécommunications Québecor a augmenté son bénéfice au deuxième trimestre, tout en affichant un déclin de ses revenus d’environ 5 %.

L’entreprise a fait état jeudi d’un bénéfice net de 140,2 millions, ou 55 cents par action, l’an dernier, à 174,9 millions, ou 69 cents par action, pour le trimestre clos le 30 juin 2020. Les revenus trimest- riels de Québecor ont glissé de 53,1 millions, à 1 milliard. En excluant les éléments non récurrents, le bénéfice ajusté s’est chiffré à 57 cents par action, en hausse par rapport à 53 cents par action un an plus tôt.

Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction, a dit croire que Québecor maintient une solidité financière avec des liquidités disponibles qui totalisaient 1,8 milliard à la fin du trimestre. « Québecor a continué de générer une croissance de sa clientèle et une hausse de sa rentabilité », a-t-il fait valoir dans une conférence téléphonique avec des analystes. Québecor a affiché une augmentation nette de 16 700 clients — ou « unités génératrices de revenus » —, une légère progression de 0,3 %.

Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron, a souligné pour sa part une progression importante des revenus au deuxième trimestre en équipements vendus aux clients et en téléphonie mobile. Le secteur des télécommunications a généré une croissance de 1,7 %, de ses revenus et de 3 %, de son bénéfice d’exploitation ajusté.

Le secteur des sports et du divertissement a affiché une baisse de revenus de 37 % dans un contexte de suspensions à grande échelle d’événements sportifs et culturels. Le secteur des médias a enregistré un déclin de revenus de 30 %, avec un recul des revenus publicitaires par rapport au deuxième trimestre de 2019. Ces deux secteurs ont tout de même connu des hausses de leur bénéfice d’exploitation.