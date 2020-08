Bombardier creuse ses pertes au 2e trimestre en raison du coronavirus

Bombardier établit ses pertes nettes à 233 millions $ US au second trimestre de l’exercice 2020 en raison d’une importante chute de revenus imputable aux secousses provoquées par la pandémie de COVID-19 à l’industrie aéronautique.

Le géant montréalais a subi une perte par action diluée de 0,13 $ US comparativement à 0,04 $ US au second trimestre de 2019.

Les revenus de Bombardier lors du trimestre ayant pris fin le 30 juin dernier ont été de 37 % inférieurs à ceux du second trimestre de 2019 ; ils ont basculé de 4,3 milliards $ US à 2,7 milliards $ US, ce qui reflète le ralentissement de la production à cause de la crise du coronavirus.

Le nouveau président et chef de la direction de Bombardier, Éric Martel, croit que la compagnie a pris de bonnes décisions pour protéger ses activités à long terme.