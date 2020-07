Le Cirque du Soleil accepte une offre d’achat de ses créanciers

Le Cirque du Soleil a accepté la plus récente offre d’achat présentée par ses créanciers et dans laquelle les contribuables québécois n’auront pas à financer la relance de l’entreprise de divertissement.

Cet accord doit être présenté vendredi devant la Cour supérieure du Québec et devra recevoir l’aval du tribunal afin d’être considéré comme soumission d’amorce en lever de rideau de la mise aux enchères de la compagnie — un processus qui devrait culminer vers la mi-août.

« La coopération du groupe des créanciers a été extraordinaire afin d’atteindre notre objectif visant à recapitaliser le Cirque, a commenté Gabriel de Alba, le directeur général et associé de Catalyst Capital Group (le principal créancier) dans une déclaration, jeudi. Catalyst et les créanciers s’engagent à respecter l’histoire du Cirque. »

Cette nouvelle offre écartera l’arrangement évalué à environ 420 millions de dollars US et annoncé avec les actionnaires actuels, le fonds texan TPG Capital, la firme chinoise Fosun et la Caisse de dépôt et placement du Québec, le 29 juin, lorsque le Cirque s’est tourné vers la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Ceux-ci misaient sur le prêt de 200 millions de dollars US offert par l’État québécois.

Le groupe de créanciers, qui détient la dette garantie d’environ 1 milliard de dollars US du Cirque, injecterait jusqu’à 375 millions de dollars US d’argent frais et maintiendrait le siège social de la compagnie à Montréal, selon une source au fait du dossier, mais qui n’est pas autorisée à s’exprimer publiquement. La dette serait réduite à environ 300 millions de dollars US et un fonds serait également mis en place pour retenir des employés et payer d’ex-travailleurs et artisans.

Privé de revenus depuis la mi-mars en raison de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de COVID-19, le Cirque a annulé ses 44 spectacles et a licencié quelque 3480 personnes. Ses créances totalisent plus de 1,6 milliard de dollars US.

Lors du processus d’enchères, d’autres acquéreurs potentiels pourront déposer une offre. Dans le cadre d’une audience devant la Cour supérieure, vendredi dernier, l’avocat représentant Québecor avait laissé entendre que le conglomérat comptait tenter sa chance.