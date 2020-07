Trudeau invite Trump à faire une croix sur les tarifs sur l’aluminium

Justin Trudeau a demandé à Donald Trump, lundi, à y réfléchir à deux fois avant d’imposer de nouveaux tarifs sur l’aluminium canadien.

Le premier ministre a indiqué en conférence de presse que, lors d’un entretien téléphonique avec le président américain, il avait plaidé que les alumineries canadiennes, ralenties par la pandémie, reviendraient bientôt à la production d’aluminium spécialisé, à valeur ajoutée, pour le secteur automobile américain.

Le spectre de nouveaux tarifs est apparu le mois dernier lorsque les producteurs canadiens ont été incapables de stopper la production même si leurs clients habituels étaient paralysés par la pandémie. Les alumineries canadiennes — essentiellement au Québec — ont alors été forcées de fabriquer une forme d’aluminium plus générique et de l’expédier dans des entrepôts aux États-Unis.

Cette soudaine poussée d’exportations a alarmé certaines alumineries américaines, qui ont alors exhorté le représentant américain au Commerce à imposer de nouveaux tarifs douaniers sur les importations en provenance du Canada.

« J’ai souligné au président à quel point c’est important d’assurer une relance solide de nos économies, a indiqué M. Trudeau lundi matin. Le fait que ces dérangements à cause de la COVID-19 ont créé des enjeux dans notre industrie d’aluminium nord-américaine, mais que c’est en train de se réaligner avec la réouverture manufacturière à travers notre continent, et que j’espérais qu’on allait pouvoir ne pas avoir de tarifs qui allaient venir ralentir une relance économique qui est très importante pour nous deux. »

Le Canada s’est fait discret lors de l’entrée en vigueur, le 1er juillet, de l’« ALENA 2.0 », l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM). M. Trump a alors accueilli pour l’occasion à la Maison-Blanche le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, mais M. Trudeau a préféré demeurer à Ottawa, en invoquant notamment le litige sur l’aluminium et la pandémie de COVID-19.

Le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, aurait donné au Canada jusqu’au 1er juillet pour imposer des restrictions aux exportations — le jour même de l’entrée en vigueur de l’ACEUM. Cette date butoir est maintenant passée et on ignore ce que M. Lighthizer envisage pour l’avenir.

La réouverture des frontières

M. Trudeau a soutenu lundi que M. Trump et lui avaient égalementdiscuté de la frontière canado-américaine,où les voyages non essentiels ont été limités depuis mars dans le but de limiter la propagation du coronavirus, sans restreindre le commerce ou la libre circulation des travailleurs essentiels. L’accord bilatéral, renouvelé tous les 30 jours depuis, doit expirer dans huit jours — le 21 juillet. Mais depuis la dernière prolongation, en juin, la crise sanitaire aux États-Unis a explosé.

M. Trudeau a refusé lundi de préciser si le Canada pourrait envisager de prolonger la période de 30 jours. « Je pense que de faire des prédictions à long terme, ce n’est probablement pas la meilleure idée, mais nous allons faire tout ce qu’on a besoin de faire dans le court et le moyen termes pour assurer la sécurité des Canadiens », a-t-il dit.