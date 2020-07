Rencontre à Washington pour célébrer l’ACÉUM, sans Trudeau

Le président Donald Trump a reçu mercredi son homologue mexicain pour célébrer — sans le Canada — l’entrée en vigueur, le 1er juillet dernier, du nouvel accord commercial nord-américain.

Le premier ministre Justin Trudeau a refusé de se joindre à la rencontre au sommet à la Maison-Blanche, invoquant la pandémie de COVID-19, une séance à la Chambre des communes et la menace persistante de tarifs douaniers américains sur l’aluminium canadien.

Lors de sa conférence de presse quotidienne, M. Trudeau a soutenu mercredi que l’entrée en vigueur du nouvel Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACÉUM) constituait une victoire pour les trois pays en cette ère de graves incertitudes économiques. Il a aussi laissé entendre qu’il avait l’intention de discuter bientôt de la question avec le président Trump.

« Je parle assez régulièrement depuis les dernières années avec le président américain, et j’ai hâte de le féliciter — ainsi que nous tous — pour l’entrée en vigueur du nouvel ALENA, l’ACÉUM », a indiqué le premier ministre. « Je pense qu’il est vraiment important qu’en période d’incertitude économique et de tensions, nous ayons toujours accès au marché le plus important du monde : c’est bon pour les travailleurs canadiens et les emplois canadiens partout au pays », a-t-il ajouté.

L’entrée en vigueur officielle de l’ACÉUM, la semaine dernière, a été entachée par l’allégation du représentant américain au Commerce, qui considère que le Canada a dépassé les limites sur les exportations d’aluminium prévues dans l’entente de mai 2019. Cette entente levait les tarifs douaniers imposés sur les importations de métaux canadiens par le président Trump, pour des motifs de « sécurité nationale ».

La menace d’un retour des tarifs douaniers « est un peu difficile à comprendre », a admis M. Trudeau mercredi.

« Les États-Unis ne fabriquent pas assez d’aluminium pour combler leurs besoins, en particulier à un moment où nous voulons que les économies reprennent leurs activités dans toute l’Amérique du Nord.

« Ces tarifs feraient augmenter les coûts de production pour les fabricants aux États-Unis et leur imposeraient un stress supplémentaire, à un moment où les stress ne manquent pas. »

Or, cette hausse des prix est peut-être précisément ce que souhaite l’administration Trump : les deux producteurs américains qui ont porté plainte ont des liens avec une entreprise suisse de métaux qui détient les droits exclusifs de vendre de l’aluminium russe aux États-Unis. Les quatre plus grands producteurs d’aluminium au monde sont la Chine, la Russie, l’Inde et le Canada — essentiellement le Québec.

Une visite embarrassante ?

La visite du président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador à Washington — son premier voyage à l’étranger depuis son élection en 2018 — a par ailleurs suscité de nombreuses critiques chez lui, pour ce dirigeant qui a fait campagne en critiquant sévèrement M. Trump.

Depuis lors, M. Lopez Obrador a été à son tour sévèrement critiqué pour son obligeance envers un président américain célèbre pour ses politiques anti-immigration à la frontière mexicaine.

Avec une élection présidentielle aux États-Unis dans quatre mois à peine, c’est M. Trump qui bénéficiera politiquement de cette visite bilatérale, ont déclaré des experts lors d’une table ronde du « Wilson Center », mercredi.

Mais ils soutiennent que M. Lopez Obrador pourrait se tromper lourdement s’il croit que sa visite à la Maison-Blanche exemptera le Mexique des attaques du président Trump, qui n’hésite pas à s’en prendre à ses alliés stratégiques quand cela convient à ses besoins politiques.

« S’il pense qu’aller à Washington en ce moment […] va l’isoler ou le protéger des actions futures de ce président, en particulier au cours d’une année de campagne — le protéger contre les tarifs, contre d’autres représailles —, et bien, il se berce d’illusions », a estimé Roberta Jacobson, ancienne ambassadrice américaine au Mexique sous l’administration Trump et sous celle de son prédécesseur, Barack Obama.

« La preuve : la menace de tarifs sur l’aluminium du Canada à ce moment précis, alors que nous célébrons l’ACÉUM. Ce n’est pas un président qui dit nécessairement : “Voici mes nouveaux partenaires, je ne les pénaliserai pas, quoi qu’il arrive”. »

Le NPD demande des comptes

Le chef conservateur, Andrew Scheer, a fait la même remarque, mais non sans tordre un peu le couteau partisan dans la plaie. « Habituellement, lorsque Justin Trudeau quitte le pays, ça nuit à la position du Canada sur la scène internationale, alors c’est peut-être une bonne chose qu’il soit resté à la maison, a-t-il déclaré. Il a un bilan de zéro victoire contre Donald Trump, alors c’est peut-être mieux pour nous qu’il n’y aille pas. »

De son côté, le porte-parole néodémocrate en matière de commerce, Daniel Blaikie, exhorte le gouvernement à expliquer, lors d’une réunion jeudi du comité du commerce des Communes, comment il prévoit protéger le secteur canadien de l’aluminium contre la menace d’une « attaque arbitraire ».

« Un deuxième tarif appliqué à une industrie qui souffre déjà pourrait très bien être dévastateur », a écrit M. Blaikie dans une lettre adressée cette semaine à la ministre du Commerce international, Mary Ng. « La pandémie mondiale actuelle ne fait qu’empirer les choses. »