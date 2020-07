Déficit record de 343 milliards à Ottawa

Le gouvernement de Justin Trudeau a consacré pas moins de 212 milliards de dollars en mesures d’aide directe pour aider les Canadiens et les entreprises du pays à affronter la pandémie. Résultat : le déficit de l’année en cours atteindra un chiffre record de 343 milliards $.

La mise à jour économique présentée mercredi par le ministre des Finances Bill Morneau est venue confirmer que le gouvernement a dépensé encore plus d’argent que ce qu’avaient évalué les experts.

Sans surprise, ce sont les programmes de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) — 73,1 milliards $ — et celui de la subvention salariale — 82,3 milliards $ — qui ont coûté le plus cher au trésor fédéral. Ces deux mesures de soutien coûteront 155,4 milliards $ cette année, sur les 181,1 milliards $ que versera Ottawa en soutien aux particuliers. Le gouvernement argue qu’elles ont permis d’atténuer les conséquences de la crise économique, qui a fait que 5,5 millions de Canadiens ont perdu leur emploi ce printemps ou vu leurs heures de travail réduites. Ce qui représente environ 30 % de la population active au pays. La PCU et la subvention salariale ont été prolongées le mois dernier : la PCU de 16 à 24 semaines, pour s’étendre jusqu’à la fin août pour certains, et la subvention salariale de 12 semaines à 24 semaines, également jusqu’à la fin août.

S’ajoutent notamment aux coûts de la PCU et de la subvention salariale les sommes octroyées en soutien aux entreprises — 21,3 milliards $ — de mêmes que celles dépensées en santé. Le gouvernement a en outre renoncé à 85 milliards $ en reportant des versements de taxe, d’impôt et de droits de douane. Et le fédéral a rendu disponibles 86,5 milliards $ en liquidité par le biais d’un programme de crédit aux entreprises et en soutien au crédit pour le secteur agricole. Le ministère des Finances chiffre ainsi son intervention économique à plus de 400 milliards $.

Déficit record

Le ministère des Finances n’avait pas fourni de mise à jour de la situation économique au pays depuis l’hiver dernier.

Cette dernière projection, qui date du mois de décembre 2019, prédisait à l’époque un déficit de 28,1 milliards $ pour l’année 2020-2021. Le gouvernement affichera plutôt un déficit de 343,2 milliards $ pour cette même année. Le ministère des Finances estime que l’évolution de la situation économique depuis décembre a à elle seule fait reculer de 81,3 milliards le solde budgétaire du Canada, ce qui aurait chiffré le déficit à 106,4 milliards $ avant même qu’Ottawa n’investisse pour soutenir les Canadiens et leurs entreprises.

Le déficit fédéral atteindra ainsi 15,9 % du produit intérieur brut cette année, tandis que la dette atteindra 49 % du PIB. Mais les taux d’intérêt qui sont à leur plus bas rendent cette dette abordable, insiste le gouvernement, ce qui fait que l’État économisera en fait 4 milliards $ en frais de la dette par rapport aux prévisions de cet hiver.

Le gouvernement ne s’est pas aventuré à faire des projections pour les années subséquentes à l’année 2020-2021, en évoquant l’instabilité économique qui persiste. « La nature dynamique du défi auquel nous sommes confrontés fait en sorte qu’on ne peut pas faire d’hypothèses quant à un avenir dont on ne connaît pas la nature aujourd’hui », a fait valoir le ministre Morneau en conférence de presse, peu avant de présenter sa mise à jour aux Communes.

Il s’est cependant engagé à présenter un budget ou une nouvelle mise à jour économique cet automne, lorsque le gouvernement disposera de « plus d’informations » sur l’état de l’économie.

La subvention salariale élargie

D’ici là, M. Morneau a promis de dévoiler bientôt de nouvelles modalités pour le programme de subvention salariale. Justin Trudeau a annoncé en juin qu’il serait prolongé de trois mois, au-delà des trois premiers mois prévus. Le ministre a depuis mené des consultations et souhaite maintenant le modifier afin que davantage d’entreprises s’en prévalent pour rémunérer leurs employés. Le programme fédéral paie jusqu’à 75 % du salaire d’employés d’entreprises qui y font appel, jusqu’à concurrence de 847 $ par semaine. Un demi-million d’entreprises s’en sont prévalues jusqu’à présent, ce qui représente un coût de 18 milliards $. Ottawa prévoit dépenser 82 milliards $ au total, en vertu des nouvelles règles qui seront révélées d’ici peu.

La PCU — qui offre 2000 $ par mois aux travailleurs qui ont perdu leur emploi à cause de la pandémie — a jusqu’ici été beaucoup plus populaire que la subvention salariale. Contrairement à ce qu’espérait le gouvernement fédéral. « Nous devons réduire certains [freins] à la croissance économique », a reconnu le ministre, sans en dire davantage.

M. Morneau n’a pas non plus révélé ce qu’il envisage quant au sort de la PCU, qui doit prendre fin à la fin août. Le ministre souhaiterait que les travailleurs délaissent la PCU pour se rabattre sur la subvention salariale, et que le programme d’assurance-emploi prenne le relais pour ceux qui ne parviendront toujours pas à trouver un emploi malgré la lente reprise économique. Un employé sur quatre du secteur privé est présentement rémunéré par le biais de la subvention salariale. Le ministre espère qu’ils seront plus nombreux grâce à l’ajustement du programme.

M. Morneau a en outre assuré qu’il n’avait pas l’intention d’augmenter les taxes et les impôts pour redresser les finances fédérales. « Nous croyons qu’augmenter les taxes serait précisément la mauvaise réponse », a-t-il insisté.

Le gouvernement Trudeau devait présenter son budget de l’année 2020 le 30 mars. Mais deux semaines plus tôt, le Canada au complet venait d’être confiné et le Parlement fermé. L’exercice a donc été remis à plus tard. Depuis, le premier ministre Justin Trudeau martelait qu’une mise à jour économique serait irréaliste compte tenu de l’instabilité persistante de l’économie mondiale.

M. Trudeau a cependant fini par céder à la pression des conservateurs et des bloquistes, ainsi que de certains économistes qui rejetaient l’argument de l’instabilité brandi par le gouvernement. Les partis d’opposition ont cependant reproché au gouvernement de présenter sa mise à jour économique en plein mois de juillet.

Débat stratégique pour la suite

Avant même de connaître la taille du déficit record d’Ottawa, les partis d’opposition ont partagé leurs demandes quant à la stratégie que le gouvernement devrait adopter pour favoriser la relance économique au cours des prochains mois.

Le Parti conservateur et le Bloc québécois réclament qu’Ottawa resserre la Prestation canadienne d’urgence (PCU) pour encourager les Canadiens à retourner travailler. Les prestataires de la PCU ne peuvent actuellement que gagner 1000 $ de revenus par mois, car au-delà de ce seuil ils perdent entièrement leur prestation. Les conservateurs et les bloquistes proposent de permettre de conserver 0,50 $ de prestation fédérale pour chaque dollar gagné. Un travailleur pourrait ainsi gagner jusqu’à 5000 $ par mois avant de perdre entièrement la PCU, contre 1000 $ actuellement.

Dans le camp inverse, le Nouveau Parti démocratique souhaite plutôt qu’Ottawa assouplisse l’accès à la subvention salariale – qui aide les entreprises à payer jusqu’à 75 % du salaire de leurs employés, jusqu’à concurrence de 847 $ par semaine. Le NPD somme aussi le gouvernement d’aider les personnes handicapées. Un paiement unique de 600 $ leur avait été promis, le mois dernier, mais le gouvernement minoritaire n’a pas réussi à le faire adopter aux Communes. Plutôt que de réduire l’aide fédérale aux citoyens touchés par la pandémie, les néodémocrates invitent Ottawa à continuer de les soutenir, en finançant ces mesures en luttant contre le recours aux paradis fiscaux et en imposant un impôt spécial aux plus riches.

La cheffe sortante du Parti vert, Elizabeth May, s’est elle aussi portée à la défense d’une prolongation des dépenses fédérales. Car bien que la taille du déficit soit élevée, le gouvernement l’a accumulé pour répondre à une pandémie, a-t-elle argué. « Ces dépenses sont essentielles et il est essentiel que nous continuions de dépenser. Si nous écoutions les conservateurs et que nous adoptions un programme d’austérité dès maintenant, cela plongerait le pays en grande dépression », a fait valoir Mme May, avant la présentation de la mise à jour du ministre Morneau.