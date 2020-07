Fondaction finit l’exercice avec un rendement de 3,6%

Le développement durable a bénéficié à Fondaction. L’institution québécoise a terminé son exercice financier 2019-2020 avec un rendement de 3,6 %. La valeur de l’action atteint 12,59 $.

Le rendement de 3,6 % affiché par Fondaction en 2019-2020 se compare à celui de 2,8 % réalisé au cours de l’exercice précédent. Il ne tient pas compte des crédits d’impôt de 35 % consentis aux contribuables lors de l’acquisition des actions. « Dans le contexte de la crise qui a marqué les derniers mois, Fondaction affiche une performance financière robuste », écrit l’institution québécoise.

Le Fonds a généré un bénéfice net de 85,7 millions, comparativement à 60,5 millions au cours de l’exercice précédent. L’actif net a aussi augmenté, de 3,8 %, pour s’établir à 2,26 milliards au 31 mai. Le nombre d’actionnaires est en hausse de 3,4 %, à, 176 488 personnes, alors que les émissions d’actions ont totalisé progressé de 4,2 % pour se chiffrer à 284,1 millions.

« Les effets de la crise sanitaire de la COVID-19 se sont fait sentir partout dans l’économie et sur les marchés financiers, mais grâce à la diversification de son portefeuille et à ses choix d’investissement dans des entreprises visant une croissance durable, Fondaction a enregistré un recul limité de la valeur de son action au second semestre, de -0,6 %. » Pour l’exercice, les investissements en capital de développement ont généré un rendement de 3,3 % et les autres investissements, notamment dans des obligations vertes et dans des titres en actions sans réserve d’énergie fossile, ont produit un rendement de 10,4 %, souligne Fondaction.