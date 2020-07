Trois banques canadiennes boycottent Facebook

Trois des plus grandes banques canadiennes se joignent à un mouvement international de boycottage contre Facebook en réaction contre la complicité du réseau social à propager le racisme, la violence et la désinformation.

La Banque Scotia, la Banque Royale du Canada et la CIBC se sont engagées à ne plus acheter de publicité sur la plateforme numérique pour un mois, à l’instar de grandes marques comme Lululemon et MEC. Elles rejoignent ainsi le mouvement #StopHateForProfit.

Il s’agit d’une initiative lancée par divers groupes, dont l’Association nationale américaine pour l’avancement des Noirs (NAACP) et la « Anti-Defamation League » qui lutte contre l’antisémitisme et les discours haineux. Cette mobilisation s’inscrit en réaction à la prolifération de publications antisémites et anti-Noirs sur Facebook.

Les entreprises soutenant le mouvement s’engagent à n’acheter aucune publicité sur la plateforme de tout le mois de juillet.

La Banque Scotia a annoncé son soutien vendredi dernier, alors que la Banque Royale du Canada et la CIBC ont confirmé à La Presse canadienne, mercredi après-midi, qu’elles allaient emboîter le pas.

La Banque TD et BMO n’ont pas répondu aux demandes de commentaires sur cette affaire.

Facebook et La Presse canadienne ont récemment annoncé une collaboration appelée Programme de Bourses de Facebook et de La Presse canadienne pour les Nouvelles. Par cette entente, Facebook n’aura aucune implication dans la création du contenu journalistique réalisé dans le cadre du programme qui doit débuter à l’automne ; La Presse canadienne va conserver sa totale indépendance éditoriale.