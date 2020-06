Air Canada interrompt 30 lignes régionales, dont huit au Québec

Évoquant l’« impact dévastateur » de la crise sanitaire sur ses activités, Air Canada a décidé de suspendre indéfiniment 30 liaisons régionales en plus de mettre fin à huit escales à des aéroports régionaux au pays, dont quatre au Québec.

Le plus important transporteur aérien au pays a attribué ces réductions de service, annoncées mardi, à la « faiblesse constante » de la demande dans le marché d’affaires et celui du loisir, en raison des restrictions de voyages et des fermetures de frontières liées à la pandémie de COVID-19.

Dans une déclaration envoyée par courriel, une porte-parole d’Air Canada, Pascale Déry, a affirmé que la société perdait quotidiennement environ 20 millions de dollars en ajoutant que des mesures draconiennes étaient nécessaires pour traverser la crise actuelle.

« Face à cette situation insoutenable, Air Canada n’a d’autres choix que d’adopter des mesures décisives pour alléger sa structure de coûts et ralentir l’épuisement de sa trésorerie », a-t-elle écrit.

Au Québec, les aéroports touchés sont ceux situés à Gaspé, Baie-Comeau, Mont-Joli ainsi que Val-d’Or. Deux autres sont situés en Ontario (Kingston et North Bay), en plus d’un au Nouveau-Brunswick (Bathurst) et un à Terre-Neuve-et-Labrador (Wabush).

À compter de mercredi, Air Canada offrira deux vols par jour vers les Îles-de-la-Madeleine, mais cette mesure sera temporaire. « Le service se prolongera jusqu’au 7 septembre (jusqu’à la fête du Travail), après quoi cette liaison sera suspendue indéfiniment », a précisé Mme Déry.

D’autres changements, dont de possibles suspensions de service, sont également à prévoir, puisqu’Air Canada a prévenu qu’elle continuerait à évaluer la situation au cours des prochaines semaines.

Plus tôt cette année, la compagnie a sabré 20 000 postes, soit plus de la moitié de son personnel, dans le cadre de son plan pour réduire ses coûts.

Air Canada a précisé que la capacité de l’ensemble de son réseau était en baisse d’environ 85 % au deuxième trimestre, par rapport à la même période l’an dernier. La société s’attend en outre à ce que sa capacité soit en baisse de 75 % au troisième trimestre par rapport au troisième trimestre de l’an dernier.

Au Québec, les liaisons concernées sont :

Baie-Comeau-Montréal

Baie-Comeau-Mont-Joli

Gaspé-Les Îles-de-la-Madeleine

Gaspé-Québec

Sept-Îles-Québec

Val-d’Or-Montréal

Mont-Joli-Montréal

Rouyn-Noranda-Val-d’Or

Windsor-Montréal