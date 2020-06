Québec prêt à discuter de la cible de réduction de la dette

La pandémie pèse si lourdement sur les finances publiques que Québec envisage un débat public cet automne autour de la cible phare de réduction de la dette adoptée en 2006, lorsque le gouvernement a institué le Fonds des générations pour diminuer le poids global de ses emprunts à 45 % par rapport à la taille de l’économie, a indiqué lundi le ministre des Finances.

Cet objectif a été atteint en 2019-2020, mais les dépenses de plusieurs milliards découlant de la pandémie feront grimper ce chiffre à 50,4 % à la fin du mois de mars 2021, selon la mise à jour économique publiée il y a trois jours.

« À l’automne, lorsqu’on va montrer le sentier de cinq ans [pour revenir à l’équilibre budgétaire], nous allons tous constater que ça va être très difficile d’atteindre cette cible », a dit Eric Girard lors d’une conférence organisée par l’Association des économistes du Québec et le Cercle de la finance du Québec.

« Donc, il est possible que nous devions modifier cette loi et cette cible. On va donner les chiffres, on va montrer le sentier, et nous allons avoir la discussion. On va l’avoir en Chambre, à la Chaire en fiscalité de l’Université de Sherbrooke, dans les restaurants à Québec, à RDI Économie… On va discuter de la pertinence de garder ces cibles étant donné l’évolution de la dette et de l’économie », a-t-il poursuivi en guise de réponse à une question de l’animateur, le fiscaliste Luc Godbout.

Le Québec inscrira un déficit budgétaire de 14,9 milliards en 2020-2021 et le gouvernement Legault prévoit un retour à l’équilibre sur cinq ans qui ne reposera ni sur une hausse d’impôt ni sur l’érosion des services publics, a-t-il répété vendredi lors de la publication d’une mise à jour économique.

Le ministre Girard n’a donné aucun indice par rapport aux conclusions précises qui pourraient découler d’une grande discussion autour des cibles de diminution du poids de la dette du Québec. Selon la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations, adoptée au début de 2006, l’objectif était de faire en sorte que la dette brute représente 45 % du produit intérieur brut d’ici le 31 mars 2026. Le gouvernement Charest de l’époque souhaitait alors que le Québec revienne vers la moyenne canadienne. La Loi prévoit aussi une deuxième cible : que la dette représentant les déficits cumulés soit de 17 % en mars 2026.

Le versement de sommes régulières dans le Fonds des générations, géré par la Caisse de dépôt et placement, consiste à viser des rendements supérieurs au coût des nouveaux emprunts du gouvernement. Aux yeux des agences de notation, l’opération est l’équivalent d’un remboursement sur la dette, un facteur dont elles tiennent compte dans l’évaluation du crédit du gouvernement et de ses perspectives.