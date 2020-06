Des vols d’Air Transat reprendront dès le 23 juillet

Le transporteur aérien Air Transat annonce la reprise graduelle de ses vols à compter du 23 juillet, si l’assouplissement des restrictions le permet.

Dans un communiqué publié jeudi matin, le voyagiste précise qu’après une pause forcée de près de quatre mois, 23 liaisons internationales seront rouvertes pendant l’été, de même qu’un programme de vols domestiques.

Il compte desservir 13 destinations européennes — en France, au Royaume-Uni, en Grèce, en Italie et au Portugal — au départ de Montréal ou de Toronto.

Des vols sont également prévus vers cinq destinations soleil, soit le Mexique, la République dominicaine, Cuba, Haïti, et la Floride, dans le sud des États-Unis.

Un programme domestique doit aussi relier les aéroports de Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver.

La pandémie de COVID-19 a forcé les fermetures de frontières et terrassé l’industrie mondiale du transport aérien, avec une incertitude qui plane toujours sur sa reprise.

Transat A.T., société mère du transporteur aérien, souligne qu’à partir de la mi-mars, ses vols ont essentiellement servi à rapatrier des Canadiens et que plus de 85 % de ses effectifs ont été temporairement mis à pied.

Ses appareils sont tous cloués au sol depuis le 1er avril.

L’entreprise établie à Montréal a affiché une perte de 179,5 millions $ ou 4,76 $ par action diluée au deuxième trimestre, qui s’est conclu le 30 avril dernier, comparativement à 939 000 $ ou 0,02 $ par action diluée à la même période l’an dernier.

Transat rapporte des revenus de 571,3 millions $, contre 897,4 millions $ au deuxième trimestre de 2019 ; et une perte nette ajustée de 38,8 millions $ ou de 1,03 $ par action, comparativement à 6,4 millions $ ou 0,17 $.