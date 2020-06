La Fed voit un rebond en 2021

La Banque centrale américaine a prévenu qu’elle allait laisser ses taux d’intérêt au plus bas pour un bon moment même si elle prévoit un rebond de la première économie dès l’année prochaine. En 2020, l’institut d’émission anticipe une baisse du PIB des États-Unis de 6,5 %, avant un fort rebond de 5 % en 2021 et une croissance plus modeste (3,5 %) l’année suivante. La première économie mondiale avait chuté de 4,8 % au premier trimestre, après plus de dix années de croissance. Le PIB pourrait encore plonger de 20 ou 30 % au deuxième trimestre.

Quant au chômage, qui avait grimpé à 14,7 % avec la mise en place de mesures de confinement, mais a reculé en mai à la surprise générale, la Fed le voit s’établir à 9,3 % pour l’ensemble de 2020, puis reculer à 6,5 % en 2021 et à 5,5 % en 2022. Avant la pandémie, il avait atteint son niveau le plus bas en 50 ans, 3,5 %.

Ces prévisions sont les premières que publie la Fed depuis le début de la pandémie qui a précipité le pays dans l’une de ses pires crises. « La crise sanitaire actuelle pèsera lourdement sur l’activité économique, l’emploi et l’inflation à court terme, et fait peser des risques considérables sur les perspectives économiques à moyen terme », a relevé la Fed dans un communiqué publié à l’issue de deux jours de réunion monétaire.

La Banque centrale a maintenu ses taux dans la fourchette de 0 à 0,25 %, soit le niveau auquel elle les avait abaissés en mars lorsque le pays a commencé à instaurer des mesures de confinement pour lutter contre la pandémie, mettant un coup d’arrêt brutal à l’activité économique. Elle a promis, comme elle le fait depuis le début de cette crise, de faire tout ce qu’elle pourrait pour soutenir la première économie du monde. La Banque centrale américaine a mis en place depuis le début de la crise toute une palette de mesures, dont certaines inédites, pour permettre à l’économie de résister.

Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, a dit mercredi qu’il s’attend à un fort rebond de l’économie au second semestre.