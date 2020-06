50 millions supplémentaires pour les entreprises montréalaises

Ottawa et Québec ont convenu d’accroître leur aide aux entreprises de Montréal particulièrement éprouvées par la pandémie de COVID-19. Une somme supplémentaire de 50 millions sera ainsi accessible aux entrepreneurs sous forme de prêts. Ce coup de pouce est bien accueilli par les gens d’affaires, car les prochains mois s’annoncent difficiles pour les commerces, particulièrement ceux du centre-ville.

« On a entendu le cri du cœur de nos entrepreneurs et on a décidé aujourd’hui ensemble d’effectuer un pas de plus dans la bonne direction », a expliqué d’entrée de jeu lundi Mélanie Joly, ministre fédérale du Développement économique, alors qu’elle participait avec le ministre québécois de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, et la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, à une annonce sur la bonification du programme d’aide aux entreprises.

Ottawa octroiera une somme supplémentaire de 30 millions et Québec versera 20 millions pour que les petites et moyennes entreprises aient accès à des prêts à faible taux d’intérêt.

De cette somme, 15 millions sont destinés aux commerces du centre-ville de Montréal susceptibles de souffrir davantage que les autres du ralentissement économique. C’est PME MTL qui administrera le programme.

Le programme d’aide aux loyers commerciaux sera aussi amélioré. Québec a décidé d’assumer une part plus importante des pertes subies par les propriétaires. Rappelons que ce programme permet aux commerçants locataires de diminuer leur loyer de 75 % pendant trois mois.

Des morts naturelles

Au dire du ministre Fitzgibbon, le programme n’a pas obtenu le succès espéré, mais les nouveaux paramètres pourraient encourager les propriétaires des locaux commerciaux à y souscrire.

La pandémie fait mal aux commerçants qui viennent à peine de rouvrir leurs portes. Si, chaque année, entre 5 % et 10 % des commerces disparaissent, ce taux pourrait atteindre 20 % avec la pandémie, selon le ministre : « Il va y avoir des morts naturelles, malheureusement. »

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) a salué l’annonce, même si son président, Michel Leblanc, aurait préféré un programme n’accroissant pas l’endettement des commerçants.

La bonification du programme d’aide aux loyers commerciaux est aussi bien accueillie. Michel Leblanc estime toutefois que limiter cette aide aux mois d’avril, mai et juin ne suffira pas pour les commerçants du centre-ville, compte tenu de l’absence des touristes et de la réduction importante des travailleurs dans les bureaux. « Les gens qui sont en télétravail n’ont pas le réflexe d’aller au centre-ville et vont sur l’artère commerciale de leur quartier », a-t-il expliqué.

Le Conseil québécois du commerce de détail voit d’un bon œil les améliorations aux deux programmes. Son directeur général, Stéphane Drouin, soutient que les commerces qui ont rouvert leurs portes « vont relativement bien », même si les ventes enregistrées sont moindres que celles de l’an dernier. « Les plus vulnérables sont ceux de l’industrie de la mode, surtout les chaînes qui sont dans les centres commerciaux qui ne sont pas ouverts à Montréal », dit-il.