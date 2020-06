Genworth Canada ne modifiera pas ses critères

Le fournisseur privé d’assurance hypothécaire Genworth MI Canada a indiqué lundi qu’il laisserait inchangés ses critères de souscription, malgré la décision de l’un de ses principaux concurrents de resserrer ses exigences pour les prêts hypothécaires.

La société d’Oakville, en Ontario, a précisé lundi que sa filiale d’assurance, qui figure parmi les plus grands assureurs du pays pour les prêteurs hypothécaires résidentiels, « n’avait pas l’intention de modifier sa politique de souscription, en ce qui concerne les limites du ratio du service de la dette, la note de crédit minimale et les exigences de mise de fonds ».

L’annonce fait suite à une décision prise par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) la semaine dernière. Ses nouveaux critères compliqueront la tâche pour les Canadiens qui veulent emprunter de l’argent pour acheter une maison.

L’agence fédérale a indiqué qu’elle modifiait la cote de crédit nécessaire pour obtenir une assurance hypothécaire, la faisant passer à 680 points, alors qu’elle était précédemment de 600 points. Les ratios d’amortissement brut et total de la dette seront en outre limités à ses exigences standards de 35 et 42 respectivement. Les ratios du service de la dette des ménages mesurent le montant du revenu consacré au paiement des intérêts et du capital.

Selon le président et chef de la direction de Genworth Canada, Stuart Levings, l’assureur estime que ses processus et sa surveillance des conditions et de l’évolution du marché « lui permettent de juger et de gérer avec prudence son exposition à l’assurance hypothécaire au segment d’emprunteurs ayant des cotes de crédit inférieures ou des ratios de service de la dette plus élevés ».