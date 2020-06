Le goût de l’entrepreneuriat domine dans tous les groupes d’âge

L’entrepreneuriat comme premier choix de carrière domine dans tous les groupes d’âge. Il est plus vigoureux que jamais chez les 50-64 ans.

La Fondation de l’entrepreneurship a publié mercredi les résultats de son indice entrepreneurial québécois 2019. « Les données du plus récent rapport de l’indice témoignent du dynamisme entrepreneurial des Québécois de 35 ans et plus, mais aussi d’une culture entrepreneuriale toujours plus forte depuis les débuts du rapport, en 2009 », précise-t-on d’entrée de jeu. Pour ensuite ajouter que, « pour la première fois dans l’histoire de l’indice, l’entrepreneuriat représente le premier choix de carrière au sein des trois grands groupes d’âge de la population active du Québec. Cette donnée confirme que le grand mouvement entrepreneurial, d’abord amorcé chez les jeunes, prend maintenant aussi racine chez les 35-49 ans et les 50-64 ans ».

En détail, le taux d’intention d’entreprendre des 35-49 ans est légèrement plus élevé que celui des jeunes (31,8 % contre 30,8 %).

De plus, le taux de démarches des 35-49 ans dépasse clairement celui des jeunes en 2019, soit 16,1 % contre 12,5 %. « Cette année, les 35-49 ans représentent le tiers des nouvelles démarches effectuées dans la dernière année. Il s’agit d’une première dans l’histoire de l’indice. »

Chez les 50-64 ans, le taux d’intention en entrepreneuriat a fait un bond remarqué, passant de 11,5 % en 2018 à 16,1 % en 2019. Le taux de démarches n’est pas en reste, passant de 5,5 % en 2018 à 8 % en 2019, soit une augmentation de 45 %.

La Fondation observe dans ce segment « une évolution remarquable du côté des nouveaux propriétaires (ceux qui ont démarré une entreprise durant la dernière année) […] Alors qu’en 2016 un nouveau propriétaire sur cinq se trouvait dans la tranche des 50-64 ans, c’est un nouveau propriétaire sur trois qui s’y trouve en 2019 ».

Plus globalement, la Fédération observe qu’un dynamisme accru des femmes et des personnes immigrantes, particulièrement chez les jeunes, est encore plus présent dans le rapport 2019.

L’édition 2019 du rapport a rejoint un nombre record de répondants, soit plus de 15 000 permettant de déterminer les taux de la chaîne entrepreneuriale et près de 5000 répondants au questionnaire.

L’indice 2019 est réalisé en partenariat avec l’Institut d’entrepreneuriat Banque Nationale | HEC Montréal et Léger et est présenté par la Caisse de dépôt et placement du Québec et Anges Québec.