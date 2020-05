La chaîne de vêtements Reitmans veut se placer à l’abri de ses créanciers

Après Groupe Aldo, c’est au tour d’un autre détaillant bien connu des consommateurs, Reitmans, de vouloir se restructurer à l’abri de ses créanciers puisque la chaîne de vêtements est frappée de plein fouet par les répercussions de la pandémie de COVID-19.

L’entreprise établie à Montréal, dont tous les magasins sont actuellement fermés, a annoncé mardi son intention de se tourner vers Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC).

Cette demande devait être entendue par la Cour supérieure du Québec au cours de la journée.

Pour le président et chef de la direction du détaillant, Stephen Reitman, il s’agit de la « décision la plus difficile » à prendre dans « l’histoire quasi centenaire » de l’organisation », qui compte 6800 employés et exploite 576 magasins sous les enseignes Reitmans, Penningtons, RW & CO, Addition Elle et Thyme Maternité.

« La pandémie actuelle ne nous laisse aucun choix — nous sommes convaincus qu’il s’agit de la seule solution pour nous assurer de continuer à prospérer dans l’avenir », a-t-il souligné.

Parallèlement au processus qui se déroulera en vertu de la LACC, Reitmans discute afin d’obtenir un financement provisoire dans le but de permettre à ses magasins de poursuivre leurs activités lorsqu’ils auront le feu vert pour rouvrir leurs portes.

Tout indique que la restructuration se traduira par la fermeture de points de vente, puisque le détaillant a dit vouloir « optimiser son réseau de magasins au Canada ».

En dévoilant ses résultats du quatrième trimestre et de son plus récent exercice financier, le 1er mai dernier, Reitmans avait dévoilé être à la recherche de financement afin de « s’acquitter de ses obligations financières et futures » en plus d’explorer « diverses alternatives ».

Pour la période de 12 mois terminée le 1er février, Reitmans a vu ses ventes fléchir de 5,8 %, à 869,5 millions $, en plus d’afficher une perte nette de 87,4 millions $, ou 1,56 $ par action. L’année précédente, le détaillant avait affiché un bénéfice net de 6,8 millions $, ou 11 cents par action.