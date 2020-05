Photo: Données: Statistique Canada

Les épiceries canadiennes font de bonnes affaires depuis le début de la pandémie. Statistique Canada a publié un court rapport faisant état de leurs ventes jusqu’au 11 avril , dont nous reproduisons ici un graphique. On y constate que les recettes amassées vers la mi-mars étaient près de 50% supérieures à celles enregistrées à pareille date en 2019. «Que les Canadiens aient eu besoin de regarnir leurs tablettes, qu’ils se soient préparés à sortir moins souvent pour réduire leur risque d’exposition à la COVID‑19 ou qu’ils aient cédé à la panique, les ventes d’épicerie ont augmenté de façon marquée en mars 2020», écrivent les analystes du gouvernement.Ces derniers constatent des tendances qui «nous donnent une bonne idée de la liste d’épicerie du boulanger ou du pâtissier amateur au Canada». Les ventes de farine ont triplé au plus fort de la ruée par rapport à la même période en 2019, celles de beurre et de margarine ont augmenté de 100%, et celles d’œufs de près de 70%. Même en avril, les ventes en épicerie continuaient d’être considérablement supérieures à celles de 2019. Ce n’est pas le cas des articles de soins de santé et de soins personnels, qui ont redescendu après avoir connu une forte hausse en mars. À Pâques, les ventes de fleurs ont diminué, mais celles de chocolat se sont maintenues.