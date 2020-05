Près de deux millions d'emplois perdus au Canada en avril, un record

Le Québec durement touché

À voir en vidéo

L'économie canadienne a perdu près de deux millions d'emplois en avril, un record, la fermeture des services non essentiels pour ralentir la propagation de la COVID-19 ayant dévasté l'économie et contraint les entreprises à fermer temporairement.La perte de 1 993 800 emplois s'ajoute à celle de plus d'un million d'emplois perdus en mars.Le nombre de chômeurs a augmenté particulièrement rapidement au Québec.Selon Statistique Canada, le taux de chômage a grimpé à 13,0 % au pays, alors que la pandémie frappait de plein fouet, contre 7,8 % en mars.Il s'agit du deuxième taux de chômage le plus élevé jamais enregistré.Les économistes s'attendaient en moyenne à une perte de quatre millions d'emplois et à un taux de chômage de 18 %, selon la société de données sur les marchés financiers Refinitiv.La plus forte hausse du taux de chômage en avril parmi les provinces du Canada a été observée au Québec: il s'est établi à 17 % comparativement à 8,1 % en mars; le taux du mois dernier a été le plus élevé depuis 1976 dans la province.Le nombre de chômeurs a augmenté de 367 000 au Québec, plus rapidement que dans les autres provinces. De plus, la hausse du nombre de personnes mises à pied temporairement a été proportionnellement plus élevée au Québec tandis que l'augmentation du nombre de personnes inactives a été proportionnellement plus faible.Dans les Maritimes, la plus forte hausse du taux de chômage entre mars et avril a été constatée par Statistique Canada au Nouveau-Brunswick, où il est passé de 8,8 % à 13,2 %.Il a aussi augmenté en Nouvelle-Écosse, de 9 % à 12 %. La hausse a été moins forte à l'Île-du-Prince-Édouard, de 8,6 % en mars à 10,8 % le mois dernier.Statistique Canada a aussi observé une hausse du taux de chômage en Ontario, mais dans une bien moindre proportion qu'au Québec: il est passé en un mois de 7,6 % à 11,3 %.