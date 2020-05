Dans le rouge, Bombardier reçoit un coup de pouce de la Caisse de dépôt

Des revenus en hausse de 5 % par rapport à 2019, une perte nette de 200 millions et une nouvelle injection de 386 millions $US de la part de la Caisse de dépôt et placement du Québec au sein de la division Transport: le premier trimestre de Bombardier a été marqué tant par le début des effets de la pandémie que par ses efforts visant à compléter des transactions pour redresser son bilan financier.

La publication des résultats marque également l’entrée en scène d’Éric Martel, l’ex-patron d’Hydro-Québec qui a pris les commandes de l’entreprise pour succéder à Alain Bellemare. M. Martel est en terrain connu, ayant lui-même dirigé la division des avions d’affaires avant de faire le saut à la société d’État.

« Bombardier prend les mesures qui s’imposent pour gérer l’incidence de la pandémie de COVID-19 », a affirmé M. Martel. « Au fur et à mesure que la crise se déroulait, nous avons agi rapidement pour protéger la santé et la sécurité de nos employés et soutenir nos clients au mieux de nos capacités. Nous avons aussi géré nos activités de façon à réduire nos coûts, à préserver notre encaisse et à nous assurer des liquidités suffisantes pour exercer nos activités alors que nous menons à bien les cessions nécessaires pour assainir notre bilan. »

La compagnie avait suspendu ses prévisions financières pour l’année 2020 à la fin du mois de mars et estime qu’il est encore trop tôt d’établir de nouvelles prévisions. De manière générale, a dit M. Martel en conférence téléphonique, les analystes s’attendent à ce que l’industrie des avions d’affaires réduise de 25 à 30 % les livraisons qui étaient prévues avant le début de la pandémie. Il est toutefois un peu prématuré de se prononcer sur la baisse réelle qui se produira, a-t-il précisé.

Le fabricant québécois continue également de faire des progrès pour la vente de sa division Transport au géant français Alstom, qui devrait lui rapporter un produit net d’entre 4,2 et 4,5 milliards, dont des actions d’Alstom. L’injection de 386 millions $US de la part de la Caisse de dépôt servira à « soutenir le fonds de roulement » de la division, dont la Caisse détient maintenant 36 %.

Bombardier a par ailleurs indiqué tard mercredi soir que la vente de son programme CRJ à Mitsubishu Heavy Industries sera complétée au 1er juin, ce qui lui apportera 550 millions $US.

Résultats financiers

Au cours du premier trimestre, Bombardier a affiché une perte nette de 200 millions, comparativement à un bénéfice net de 239 millions l’an dernier. Les revenus ont atteint 3,7 milliards, en hausse de 5 % par rapport à la même période en 2019.

Bombardier a précisé que l’utilisation l’utilisation de flux de trésorerie disponibles s’est établie à 1,6 milliard, ce qui reflète un impact de 600 à 800 millions découlant de la pandémie. La compagnie a été incapable de livrer des avions, mais elle a aussi observé « une baisse plus importante que prévu des nouvelles commandes attendues à la fois par Aviation et par Transport ».

Le carnet de commandes a diminué de 6 % à 13,6 milliards dans les avions d’affaires, et de 8 % à 33,1 milliards dans la division Transport.

« Bombardier a commencé à relancer graduellement les activités manufacturières d'Aviation et de Transport. Ces relances sont nécessaires pour honorer notre solide carnet de commandes ferroviaires et poursuivre l'accélération de la cadence de production d’avions Global 7500 » dont la finition est effectuée à Montréal, a dit M. Martel. « Alors que nous redémarrons nos activités, nos efforts demeurent axés sur la protection de nos employés et le soutien de nos clients en cette période difficile, ainsi que sur la mise en œuvre des mesures nécessaires pour préserver l’avenir à long terme de l’entreprise. »