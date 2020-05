Combien faut-il pour sortir de la pauvreté au Québec en 2020?

Pour sortir de la pauvreté, en 2020, un ménage composé de deux adultes et deux enfants aurait besoin de 61 009 $ à Montréal et de 60 280 $ à Québec, a calculé l'IRIS.



L'Institut de recherche et d'informations socio-économiques vient de publier, comme il le fait chaque année depuis 2015, son indice de revenu viable.



Il s'agit d'un indice qui permet de calculer le revenu dont un ménage devrait disposer, non seulement pour combler ses besoins de base, mais pour sortir de la pauvreté en ayant une petite marge de manoeuvre.



De même, un ménage de deux adultes et deux enfants aurait besoin de 61 124 $ à Gatineau, de 58 249 $ à Sherbrooke, de 64 069 $ à Saguenay, de 57 900 $ à Trois-Rivières et de 66 036 $ à Sept-Îles.



En entrevue mercredi, la chercheuse Eve-Lyne Couturier, a expliqué qu'il s'agit bien d'un indice pour calculer le revenu qui permet d'avoir «une vie digne, raisonnable».



L'IRIS ne demande pas expressément que le gouvernement accorde ce revenu à tous; il calcule, à l'aide d'un indice, le revenu que différentes catégories de ménages devraient avoir, dans différentes villes, pour vraiment sortir de la pauvreté.



Cet indice prévoit une marge de manoeuvre pour les imprévus – un dégât d'eau, des soins dentaires – et d'ajouter une sortie mensuelle au restaurant, des vêtements neufs plutôt que de la friperie, de même que de se payer un café, du chocolat de temps en temps et des vacances.



Dans la même optique, une personne seule aurait besoin de 27 948 $ à Montréal, de 27 409 $ à Québec, de 27 682 $ à Gatineau, de 24 704 $ à Sherbrooke, de 24 083 $ à Saguenay, de 24 402 $ à Trois-Rivières et de 32 682 $ à Sept-Îles.



Les gouvernements utilisent plutôt la Mesure du panier de consommation (MPC) qui se limite aux besoins de base. L'écart entre l'indice de revenu viable et la MPC varie de 9000 $ à 26 000 $ selon la catégorie de ménage et la ville examinées.



Là encore, Mme Couturier explique que la MPC ne mesure que le strict minimum, les besoins de base, alors que l'indice de revenu viable calcule ce qu'il faut gagner comme revenu pour sortir de la pauvreté.



La PCU en exemple

La crise du coronavirus a d'ailleurs apporté de l'eau au moulin de cet indice de revenu viable, lorsque le gouvernement Trudeau a implanté la Prestation canadienne d'urgence (PCU) de 2000 $ par mois - une aide temporaire.



Le gouvernement fédéral s'est ainsi trouvé à calculer le revenu dont il fallait disposer pour combler des besoins qui vont au-delà du strict minimum.



La PCU, «c'est une forme de revenu minimum en effet», a souligné Mme Couturier. Elle a d'ailleurs noté que cela s'approche du revenu viable que l'IRIS a calculé dans les villes de Sherbrooke, Saguenay et Trois-Rivières.



À voir en vidéo