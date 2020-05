Québecor confirme son intérêt pour le Cirque du Soleil

Québecor souhaite bel et bien «procéder au sauvetage du Cirque du Soleil», a indiqué la compagnie lundi en précisant être prête à «injecter plusieurs centaines de millions de dollars pour relancer les activités» de l’organisation et assurer sa pérennité en sol québécois.

La société contrôlée par Pierre Karl Péladeau, faisant suite aux informations qui circulent depuis quelques jours, veut d’abord accéder aux livres du Cirque pour en faire une étude détaillée, mais affirme que la direction de celui-ci l’en empêche.

«Nous ne pouvons comprendre l’absence d’empressement d’agir de la part de la direction du Cirque, car, chaque jour qui passe, l’avenir de cette entreprise s’hypothèque dangereusement, et les forces créatives, auxquelles se rattachent des milliers d’emplois, subissent un préjudice important», a écrit Québec dans un communiqué.

Frappé de plein fouet par la pandémie, le Cirque a procédé à des mises à pied temporaires au mois de mars, un geste touchant 95 % de son personnel, soit près de 4700 employés. Selon des informations de l’agence de presse Reuters à ce moment-là, le Cirque aurait une dette d’au moins 900 millions.

«Il est temps d’agir avant que s’engage le processus judiciaire de l’appel à la loi sur la protection des créanciers prévu dans la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (C-36)», a poursuivi Québecor. «Un tel passage entraînera une perte de contrôle qui pourra aboutir à une conclusion que les autorités politiques regretteront puisque, à la merci d’offres au plus offrant et sans autre considération, la présence du siège social et l’empreinte économique qui en résulte pourraient disparaître à plus ou moins moyen terme.»