Les marchés boursiers nord-américains ouvrent la semaine en baisse

Les marchés boursiers nord-américains ont commencé la séance en baisse lundi, tandis que le dollar canadien perdait du terrain vis-à-vis du billet vert américain.

L’indice composé S & P / TSX de la Bourse de Toronto retraitait de 23,24 points à 14 597,10 points en début d’avant-midi.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles reculait de 339,22 points à 23 384,47 points, tandis que l’indice élargi S & P 500 perdait 29,16 points à 2801,55 points. L’indice composé du Nasdaq lâchait 45,70 points à 8559,25 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien se négociait à 70,88 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 71,09 cents US de vendredi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut perdait 27 cents US à 19,51 $ US le baril, tandis que celui de l’or avançait de 11,10 $ US à 1712,00 $ US l’once. Le prix du cuivre rendait moins d’un cent US pour se négocier près de 2,31 $ US la livre.