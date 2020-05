L’observatoire de la Place Ville-Marie met fin à ses activités

Fermé temporairement au début de la crise de la COVID-19, l’observatoire situé au sommet de Place Ville-Marie cessera ses activités de façon définitive, a appris Le Devoir.

L’observatoire qui occupait les 45e et 46e étages de la tour emblématique avait été inauguré en 2016 grâce à des investissements estimés à 13 millions de dollars. Il offrait une vue sur 360 degrés de la ville de Montréal. L’homme d’affaires Alexandre Taillefer avait participé au lancement du projet baptisé Au Sommet Place Ville-Marie via sa société Mishmash (XPND). Il a cependant indiqué au Devoir vendredi que sa société n’était plus impliquée dans le dossier.

Au Sommet Place Ville-Marie a confirmé au Devoir sa décision de mettre un terme aux activités de façon définitive. « Au Sommet Place Ville-Marie profite de ce temps d’arrêt imposé par la COVID-19 pour entamer une réflexion sur la vocation et l’utilisation de l’espace qu’occupe actuellement l’observatoire 360 de PVM pour mieux répondre aux besoins des locataires de PVM et de la communauté du Grand Montréal », a indiqué par courriel Geneviève Touchette, directrice générale de l’organisation.

Elle a précisé que 26 personnes travaillaient à l’observatoire et que les employés comptant plus de trois mois d’ancienneté auraient droit à une indemnité représentant l’équivalent de 8 semaines de travail.

Ces pertes d’emploi ne concernent pas les travailleurs du restaurant Les Enfants terribles qui, lui, reprendra ses activités dès que les autorités sanitaires le permettront, a souligné Mme Touchette. Le restaurant loge au 44e étage de l’immeuble.

Partenaire dans le projet, la société Ivanhoé Cambridge, propriétaire de la Place Ville-Marie, a indiqué appuyer la décision d’Au Sommet Place Ville-Marie.

Lorsque l’observatoire avait été inauguré en 2016, les promoteurs envisageaient d’accueillir environ 300 000 visiteurs par année. Outre la vue imprenable, l’observatoire offrait diverses activités comme des spectacles, des dégustations, des séances de yoga et des conférences. La Presse rapportait toutefois l’an dernier que l’achalandage était moins important que prévu, selon les résultats du troisième trimestre 2018 de la société XPND.

La décision d’Au Sommet Place Ville-Marie de cesser ses activités n’étonne pas Tourisme Montréal. Il est clair que les travaux majeurs de revitalisation entrepris au cours des dernières années sur l’esplanade de la Place Ville-Marie et au pied de l’immeuble n’ont pas aidé la cause de l’observatoire et en ont compliqué l’accès, estime Manuela Goya, vice-présidente de Tourisme Montréal : « La COVID a peut-être été le dernier clou dans son cercueil. […] L’histoire nous le dira, mais l’observatoire pourrait être une des premières entreprises victimes de la COVID-19. »

Les touristes absents

La saison touristique s’annonce d’ailleurs difficile à Montréal en raison de la pandémie. « On avait pour 2020 des perspectives exceptionnelles, autant pour le tourisme d’affaires que pour le tourisme régulier, explique Mme Goya. On roulait sur une autoroute. On n’a pas été freinés, on a été stoppés net. Un vrai mur de briques. »

L’organisme a dû revoir ses ambitions, mais il a déjà préparé une campagne publicitaire qui sera lancée dès que le déconfinement pourra s’opérer. En attendant que les musées et les restaurants puissent rouvrir leurs portes, Tourisme Montréal mettra toute son énergie sur les Montréalais, puis sur la clientèle des régions et de l’Ontario. « On a bon espoir que les Ontariens reviendront », souligne Mme Goya. L’incertitude persiste toutefois quant à la possibilité pour les Américains de traverser la frontière.

Le tourisme d’affaires, qui représente des retombées annuelles de 55 millions en situation normale, devrait reprendre en septembre ou octobre, mais les rassemblements devraient être plus modestes, avance Manuela Goya.

L’an dernier, Montréal avait accueilli 11,1 millions de touristes. « On n’ose pas compter pour le moment », dit Mme Goya. Ce sont les Montréalais qui représentent le principal attrait de la ville, selon elle. « Montréal est vivante, mais en ce moment, elle somnole. C’est comme la Belle au bois dormant. »