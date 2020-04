Le calendrier de reprise de l'économie au Québec

Le premier ministre François Legault et le ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, Pierre Fitzgibbon, ont annoncé mardi que certains secteurs de l'économie québécoise rouvriront au mois de mai. Voici la liste des principales dates de réouverture, des commerces touchés et de ceux qui devront demeurer fermés.

Ce qui sera ouvert et quand

4 mai

Les magasins avec entrée extérieure dans l’ensemble du Québec, sauf pour la grande région de Montréal.

11 mai

Les magasins avec entrée extérieure de la grande région de Montréal;

L’ensemble des chantiers de construction;

Les entreprises manufacturières avec restrictions (maximum de 50 % des travailleurs).

25 mai

Les entreprises manufacturières, cette fois sans restrictions.

Ce qui demeure fermé