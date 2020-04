CSN: sécurité, d’abord et avant tout

Ce texte fait partie du cahier spécial Journée internationale des travailleurs

La pandémie mondiale de COVID-19 frappe fort, un peu partout à travers le monde, et le Québec est loin d’être épargné, même si la population, dans une large mesure, respecte les directives de santé publique.

Tous les secteurs d’activité sont touchés, et Jacques Létourneau, président de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), une organisation qu’il dirige depuis 2012 et qui compte 300 000 membres et 22 syndicats, le sait parfaitement.

Même s’il affiche au bout du fil sa fougue bien connue, le syndicaliste constate lui aussi la gravité de la situation. « Certains de nos membres sont non seulement malades, mais aux soins intensifs, et intubés », se désole Jacques Létourneau. Des faits qui le renforcent dans sa conviction profonde que, pour affronter cette crise, notre préoccupation première doit être la sécurité sanitaire.

Mais les dimensions économiques de cette urgence planétaire ne lui échappent pas non plus, et il lui suffit de regarder la situation actuelle de plusieurs de ses membres pour s’en convaincre. « Dans certains secteurs, le taux de chômage atteint des sommets, soit de 45 à 50 %. Et en ce qui concerne le monde de la culture, du tourisme, de la restauration et de l’événementiel, c’est l’hécatombe », constate Jacques Létourneau, mais sur un ton qui appelle davantage au combat qu’au fatalisme.

En réflexion pour passer à l’action

Toujours dans cet esprit de concertation et de dialogue qui caractérise le milieu syndical québécois, le président de la CSN dit multiplier les discussions « informelles » avec de nombreux partenaires syndicaux, patronaux, et gouvernementaux pour déjà réfléchir au lendemain de la présente crise.

Celle-ci suscite bien sûr d’immenses incertitudes — surtout quand on ne s’étonne plus qu’elle puisse évoluer de jour en jour, voire d’heure en heure —, mais Jacques Létourneau affirme sans hésitation qu’il a déjà « quelques certitudes » sur la manière dont il faut envisager la relance économique. Et il répète que cela devra commencer par la santé et la sécurité des travailleurs, reconnaissant que, peu importe le milieu, celui de la construction comme les CHLSD,« le défi de la logistique sera immense ». Surtout quand on sait qu’un vaccin ou un traitement curatif ne risque pas d’apparaître dans les prochaines semaines.

Même si certains refusent de l’admettre, cette pandémie est aussi un effet direct des changements climatiques et des phénomènes qui les alimentent, comme la surpopulation, l’urbanisation et la déforestation.D’où la nécessité de penser la relance économique dans une perspective de développement durable. « Il faut absolument prioriser des initiatives qui contribuent à la réduction des gaz à effet de serre, affirme Jacques Létourneau. La construction de tramways, d’autobus, le prolongement du REM et du métro, ce sont autant de projets structurants qui peuvent avoir un impact sur l’environnement aussi bien que sur l’économie. »

Vers une certaine autosuffisance

Celui qui admet avoir « applaudi à deux mains » lorsque le premier ministre François Legault a évoqué pour la toute première fois le concept de « démondialisation » croit que la crise actuelle est un révélateur, parfois cruel, des dépendances de l’économie du Québec. « Particulièrement dans le secteur des médicaments et de l’équipement médical », tient-il à préciser, tout en ajoutant que les choses seraient pires, sur le plan alimentaire, si la province devait uniquement s’en remettre aux États-Unis, au Mexique ou au Brésil.« J’espère que la déclaration de M. Legault n’était pas qu’un slogan, car il faut vraiment se pencher là-dessus. »

Et il faut aussi afficher une certaine distance face à notre voisin du sud, même si les États-Unis représentent toujours le partenaire commercial le plus important du Québec. Peu importe nos allégeances politiques, on ne peut pas se réjouir des drames qui s’y déroulent en ce moment, souligne Jacques Létourneau, tout en mettant en garde les gouvernements et les gens d’affaires face aux solutions expéditives importées de Washington, dont celles liées à la fiscalité. « Beaucoup de compagnies veulent des baisses d’impôts, disant qu’elles évoluent dans un contexte nord-américain, mais notre qualité de vie, et celle du système d’éducation, c’est grâce en partie à notre fiscalité. » Craint-il que cette crise devienne pour plusieurs un prétexte pour promouvoir des théories néolibérales qui ont déjà fait si mal au Québec ? « Prudence et vigilance, déclare le syndicaliste. Croyez-moi, nous allons les surveiller ! »