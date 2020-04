Samuelsohn fabriquera des blouses chirurgicales

Le fabricant de vêtements Samuelsohn a rouvert son usine de Montréal et rappelé près de 150 employés pour commencer la production d’équipement de protection individuelle pour les médecins, les infirmières et les premiers intervenants au Québec. La société de vêtements de luxe pour hommes affirme avoir passé un accord avec la province pour une commande initiale de 200 000 blouses chirurgicales et prévoit en fournir des centaines de milliers d’autres.

Elle ajoute que les blouses jetables sont faites de matériau de qualité médicale. Elle explore maintenant la production de blouses réutilisables et a soumis des matériaux pour les tests et l’approbation. Samuelsohn avait temporairement fermé son usine de Montréal dans le but de protéger ses employés et de ralentir la propagation de la COVID-19.

De nouvelles pratiques pour la distanciation et la désinfection ainsi que l’utilisation de masques faciaux permettront de protéger le personnel rappelé pour fabriquer les blouses.