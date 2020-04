Les marchés nord-américains ouvrent en baisse

Les marchés boursiers nord-américains plongeaient mardi, à l’ouverture, alors que le cours du pétrole brut continuait de reculer.

L’indice composé S & P / TSX de la Bourse de Toronto cédait 230,45 points à 14 157,83 points.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles retraitait de 552,11 points à 23 098,33 points, tandis que l’indice élargi S & P 500 perdait 54,25 points à 2768,91 points. L’indice composé du Nasdaq reculait de 128,54 points à 8432,19 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien se négociait à 70,30 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 70,99 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut plongeait de 6,08 $ US à 14,35 $ US le baril. Le contrat à terme pour livraison en mai, qui a passé en territoire négatif lundi, a commencé la journée en baisse mais a ensuite remonté à 1,75 $ US.

Le prix de l’or reculait de 38,50 $ US à 1672,70 $ US l’once, tandis que celui du cuivre a plongé de près de 16 cents US à 2,16 $ US la livre.