Shopify offrira des avances de fonds aux marchands

Les entreprises canadiennes aux prises avec des perturbations liées à la pandémie de COVID-19 obtiennent un certain soulagement des plateformes de commerce électronique qu’elles utilisent pour vendre leurs produits et services.

Des spécialistes du commerce électronique, dont Shopify, Amazon et eBay Canada, tentent d’aider les entreprises à lutter contre les effets de la pandémie en offrant des avances de fonds, en renonçant à certains frais et en suspendant le remboursement des prêts.

Ces mesures surviennent alors que les entreprises à travers le Canada ont du mal à garder la tête hors de l’eau. Selon des sondages réalisés pour la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, 56 % des petites entreprises n’ont plus la capacité de s’endetter pendant cette crise, 30 % n’ont pas les flux de trésorerie nécessaires pour payer les factures accumulées en avril et 39 % s’inquiètent de leur fermeture définitive.

Avec des chiffres comme ceux-là en tête, Shopify a annoncé lundi qu’elle offrirait des avances de fonds sans intérêt à ses clients, allant de 200 $ à 500 000 $, pour les aider à affronter la crise.

Toujours en marche

La société de technologie établie à Ottawa a expliqué que les avances seraient remboursées par l’entremise des ventes futures, mais qu’elles visaient à soulager rapidement les entreprises à court d’argent à travers le pays, pour lesquelles il peut être décourageant de s’endetter.

Les entreprises qui profiteront du financement de ce programme, appelé Shopify Capital, n’auront qu’à le rembourser lorsque leur entreprise rebondira, et si elle rebondit, par l’entremise de la plateforme de Shopify.

Pendant ce temps, son rival Amazon a renoncé à deux semaines de frais d’entreposage des stocks en mars, ainsi qu’à des frais d’entreposage à long terme pour les entreprises utilisant sa plateforme.

Le géant de la technologie de Seattle a suspendu les remboursements de prêts entre le 26 mars et le 30 avril et assoupli les politiques de livraison et d’exécution pour les vendeurs connaissant des problèmes de chaîne d’approvisionnement en raison de perturbations liées à la pandémie.

Chez eBay Canada, les nouvelles entreprises sur la plateforme peuvent s’inscrire au programme « Toujours en marche » pour obtenir une annulation des frais de vente sur au maximum 500 ventes annulées et accéder à un magasin de base gratuit pendant trois mois, pour les aider à mieux générer des flux de trésorerie.