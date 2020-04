Strict contrôle des dépenses chez Aéroports de Montréal

La chute brutale d’activité dans le transport aérien se traduira par une baisse de revenus de 250 millions cette année par rapport à ce que prévoyait Aéroports de Montréal (ADM), qui a décidé de recourir à la subvention salariale du gouvernement fédéral et de limiter au « strict minimum » son enveloppe de projets d’investissements dans le cadre d’un contrôle des coûts visant à amortir le choc.

Même si Transports Canada a annoncé un congé de 10 mois pour le loyer, la direction d’ADM a indiqué jeudi que cela n’entraînera qu’une économie de 38 millions, une somme insuffisante pour « préserver la pérennité de l’organisation » même si elle procure un « soulagement temporaire certain ».

Entre autres, ADM, un organisme sans but lucratif, a réduit la rémunération de 10 % au sein de l’équipe de direction et de 20 % dans la haute direction. La société a diminué de 45 % son budget de capital, ce qui ralentira des projets ou les mettra sur la glace, a fermé une piste et plusieurs barrières, et annulé des hausses salariales pour des non-syndiqués.

2,2 milliards C’est le manque à gagner maximal auquel devrait faire face l’ensemble des grands aéroports canadiens cette année, selon les estimations du Conseil des aéroports du Canada.

Par ailleurs, ADM a indiqué qu’elle aura recours à la Subvention salariale d’urgence du Canada. Ceci « permettra de compenser une partie du salaire d’environ un tiers des employés d’ADM qui occupent des postes considérés comme étant “non essentiels” dans le contexte qui sévit actuellement, a mentionné l’organisation. Bien que ceux-ci n’auront pas à fournir une pleine prestation de travail, ils conserveront leur lien d’emploi pour la durée du programme. »

Selon le p.-d.g., Philippe Rainville, les décisions à prendre sont « difficiles », mais « permettront de continuer à assurer une gestion responsable » des actifs d’ADM. Les revenus d’ADM en 2018 ont totalisé 645 millions, selon le dernier rapport annuel. Environ le tiers de cette somme provient des frais d’amélioration aéroportuaires que déboursent les passagers.

L’organisation avait présenté en 2018 un programme d’expansion de 2,5 milliards étalé sur plusieurs années. Il y a deux semaines, ADM a évoqué une révision, mais affirmé que la construction de la station du Réseau express métropolitain est une priorité qui « demeure inchangée ».

L’ensemble des grands aéroports canadiens fera face cette année à un manque à gagner se situant entre 1,5 milliard et 2,2 milliards, a récemment estimé le Conseil des aéroports du Canada. L’exonération des loyers au gouvernement fédéral privera le Trésor public d’environ 330 millions, a indiqué Ottawa à la fin du mois de mars.