Les marchés boursiers nord-américains ouvrent en hausse

La Bourse de Toronto progressait mardi, en fin d’avant-midi, mais s’était éloignée de ses sommets du jour, les pertes des secteurs de l’énergie et de la finance ayant limité ses gains.

L’indice composé S & P / TSX du parquet torontois prenait 79,86 points à 14 155,80 points.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles gagnait 337,76 points à 23 728,53 points, tandis que l’indice élargi S & P 500 prenait 50,73 points à 2812,36 points. L’indice composé du Nasdaq s’emparait de 214,22 points à 8406,65 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadiens se négociait à 71,89 cents US, en hausse par rapport à son cours moyen de 71,76 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut reculait de 1,33 $ US à 21,08 $ US le baril, tandis que celui de l’or progressait de 6,40 $ US à 1767,80 $ US l’once. Le prix du cuivre prenait un peu plus d’un cent US à 2,32 $ US la livre.