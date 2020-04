Réouverture en vue pour l’usine d’Olymel à Yamachiche

La direction d’Olymel travaille « très fort » avec « tous les partenaires » sur un plan de réouverture de l’usine d’abattage de porcs de Yamachiche, fermée pour deux semaines le 29 mars en raison de plusieurs cas de COVID-19 parmi le personnel de 1000 employés. Un tel dénouement, qui pourrait avoir lieu en début de semaine prochaine, serait accueilli avec un soupir de soulagement par les éleveurs.

« La préoccupation première, c’est la santé des travailleurs et la lutte contre la COVID-19, a affirmé vendredi le porte-parole d’Olymel, Richard Vigneault. Maintenant que c’est dans la communauté, c’est un défi. » Lorsque la décision a été prise de fermer l’usine, on dénombrait neuf cas chez les travailleurs. Il y en a maintenant une centaine, a-t-il dit lors d’un entretien téléphonique. Même si la compagnie envisage une réouverture après le congé pascal, ce n’est « pas formel », encore a-t-il précisé.

Le plan de réouverture a réuni plusieurs partenaires autour de la table, selon M. Vigneault. Outre les autorités de la santé publique de la Mauricie et du Centre-du-Québec, l’effort regroupe l’Agence canadienne d’inspection des aliments, le syndicat des Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce (TUAC) et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Le train de mesures du protocole comprend par exemple de l’équipement de protection, mais aussi l’installation de panneaux séparateurs lorsque la distanciation s’avère difficile entre les employés.

« L’enjeu principal pour la réouverture, c’est d’avoir la main-d’œuvre disponible, a dit une porte-parole des TUAC, Roxane Larouche. Il y a une liste d’employés qui ne peuvent pas être contactés, car la santé publique n’autorise pas encore le retour au travail de ces gens-là. Alors, ce qu’il reste à déterminer, c’est combien de personnes pourront rentrer mardi à l’abattage. »

À voir en vidéo

En ordre d’importance quant au nombre d’employés, l’usine de Yamachiche est le troisième abattoir porcin d’Olymel au Québec, derrière Vallée-Jonction et Saint-Esprit. L’abattoir Agromex (F.Ménard), situé à Ange-Gardien, a connu une cinquantaine de cas, « mais l’entreprise est en fonction » et c’est « géré avec la santé publique », a dit M. Vigneault.

Porcs « en attente »

Par ailleurs, Olymel et les Éleveurs de porcs du Québec, qui représentent 1800 fermes, ont des discussions au sujet de l’approvisionnement. « Ce qu’on veut éviter, c’est qu’il y ait des ralentissements ou des fermetures à ce point qu’ils nous empêchent d’abattre, et qu’on arrive en dernier recours à l’abattage humanitaire ou à l’euthanasie à la ferme. C’est ce que tout le monde veut éviter », a affirmé M. Vigneault. L’objectif, a dit le directeur général des Éleveurs, Jean Larose, est de « faire une évaluation constante de l’évolution de la capacité d’abattage et comment on peut s’ajuster en fonction de ça ».

Dans l’intervalle, la perspective d’une réouverture de l’abattoir de Yamachiche en début de semaine prochaine est une « bonne nouvelle, a dit M. Larose. Après ça, la discussion, c’est de voir aussi si on est capable de trouver d’autres scénarios d’accroissement de capacité d’abattage au Québec, ou encore à l’extérieur, quoiqu’à l’extérieur, c’est un peu plus difficile, car on est dans un environnement nord-américain ».

La capacité d’abattage porcin au Québec tourne autour de 150 000 ou 160 000 bêtes par semaine, a dit M. Larose. La production est d’environ 140 000 par semaine. Le nombre de porcs « en attente » ces jours-ci se situe entre 60 000 et 70 000. « Dans un cycle annuel, ce sont des choses qui arrivent dans l’industrie, ce n’est pas exceptionnel », a souligné M. Larose en évoquant une situation gérable pour l’instant.

Pendant ce temps, la Fédération du commerce-CSN a écrit au premier ministre François Legault au sujet de la sécurité dans l’industrie de la transformation de la viande, où elle représente 4000 travailleurs. « Nous sommes tout à fait conscients des enjeux importants qu’occasionnent les ralentissements de l’abattage et de la transformation des viandes pour l’avenir de l’industrie », a écrit son président, David Bergeron-Cyr. « Toutefois, nous pensons qu’en maintenant les opérations à un niveau normal, cela facilitera la mise en place de meilleures mesures de sécurité et permettra d’éviter la propagation du virus et l’éventuelle fermeture complète d’autres établissements. »