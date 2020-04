Les marchés boursiers nord-américains ouvrent en hausse et le huard recule

La Bourse de Toronto a ouvert la séance de mercredi en hausse, soutenue par les gains des secteurs de l’énergie et de l’industrie, tandis que les marchés américains avançaient eux aussi.

L’indice composé S & P / TSX du parquet torontois prenait 73,03 points à 13 687,17 points.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles gagnait 306,62 points à 22 960,48 points, tandis que l’indice élargi S & P 500 avançait de 30,61 points à 2690,02 points. L’indice composé du Nasdaq s’emparait de 91,88 points à 7979,14 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien se négociait à 71,31 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 71,50 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut prenait 82 cents US à 24,45 $ US le baril, tandis que celui de l’or grimpait de 5,40 $ US à 1689,10 $ US l’once. Le prix du cuivre perdait quant à lui près d’un cent US à 2,26 $ US la livre.